Voorzitter De Graafschap heeft spijt van woord 'fuck' in tweet: 'Maar ik heb een bloedhekel aan spelletjes'

Mos draait bijna nooit ergens omheen. De financiële topman van Springer Nature (wereldwijde uitgever van wetenschappelijke bladen, RvdM), zegt al jaren wat hij vindt en gebruikt daarbij soms termen die voor verbazing en ophef zorgen. Dat laatste vooral omdat Mos als voorzitter van De Graafschap ook een soort uithangbord is van de populaire volksclub in de Achterhoek.

Gisteravond won de selectie van trainer Snoei de derde periodetitel bij Telstar. Bovendien werd het verschil met koploper Cambuur Leeuwarden verkleind tot vier punten. Mos bekeek de succesvolle avond voor de Superboeren vanuit zijn huis in Wehl in de Liemers. Na de benauwde zege slingerde hij, niet voor het eerst in zijn rol als voorzitter, een spraakmakende tweet de wereld in. De trainer van NAC was daarbij het mikpunt.

Kwaad bloed

Directe aanleiding voor het afreageren van Mos is een interview van Steijn maandag na een wedstrijd van NAC. Daarin liet hij weten dat Ralf Seuntjens, spits van De Graafschap, vrijwel zeker naar zijn club zou komen. Dat zette kwaad bloed bij Mos in een week waarin ook Seuntjens zelf in de media vertelde over de onderhandelingen die al bijna waren afgerond. De Graafschap reageerde verbolgen en teleurgesteld en riep Seuntjens op het matje.

Beide clubs zijn concurrenten in de race om promotie. De transfer ligt uiterst gevoelig. Trainer Snoei voelde zich in de steek gelaten, omdat hij had verwacht dat Seuntjens nog een seizoen bij De Graafschap zou blijven. "We waren er erg ongelukkig mee", liet directeur Ostendorp onder meer weten. Mos: "Ralf is ook in een moeilijke positie gebracht."

Stemmingmakerij

Mos richt zijn giftige pijlen vooral op NAC: "Ik vind het een mooie volksclub, maar dit was een ongepaste manier van communiceren van Steijn. Er zijn spelletjes gespeeld en daar heb ik een bloedhekel aan", zegt de voorzitter. "Hoe makkelijk was het geweest om onze technisch manager Peter Hofstede eerst op de hoogte te brengen? Communiceer rechtstreeks. Nu zegt Steijn in een interview pontificaal dat Seuntjens bij NAC zou gaan tekenen. Dat het wel rond kwam. Zonder dat wij iets weten. Dat kan gewoon niet. Het is not done en het is stemmingmakerij. Gewoon beneden alle peil. Maar ach, dit past wel bij die man."

Kinderachtig

De tweet van Mos zorgde zaterdag meteen voor commotie. "Ik heb me de hele week al ingehouden", zegt de markante voorzitter van De Graafschap die de afgelopen dagen ook niet bereikbaar was toen de soap Seuntjens voor onrust en hectiek zorgde. "Oké, ik had het woord fuck misschien niet moeten gebruiken, maar de boodschap blijft hetzelfde. Zo erg is het nou ook weer niet lijkt me. Hou op zeg! Ik ben hier ook niet mee begonnen, dan kun je soms ook iets terug verwachten. Ik vind het allemaal wat overtrokken en kinderachtig. Laat ze eerst zelf in de spiegel kijken."

Doodzonde

NAC reageerde zaterdagochtend direct op het woord 'fuck' richting trainer Steijn. Mattijs Manders nam als directeur afstand van de tweet van de voorzitter van De Graafschap.

"Seuntjens speelt tegen NAC"

Op 28 maart treffen beide ploegen elkaar in Breda. Dat wordt in alle opzichten een beladen en cruciale wedstrijd. Mos zegt overigens niet te gaan. "Ik had al niet zo'n trek om daarheen te gaan. Of Ralf Seuntjens dan moet spelen voor ons? Natuurlijk. Die gaat ook gewoon goed spelen. Daar heb ik een heel goed gevoel over. Hij doet altijd stinkend zijn best. Ik vind het doodzonde dat hij vertrekt bij De Graafschap. Ralf heeft veel betekend voor de club."

Hotelkamer huren

Mos vermoedt dat Seuntjens min of meer in de val is gelopen door woensdag in Breda, ook nog eens voor het oog van supporters van NAC, al het contract te tekenen. Een actie die weer kwaad bloed zette bij de fans van De Graafschap. "Dat was misschien naïef van Ralf, maar is er denk ik ingeslopen. Dat is ook wat ik bedoel met spelletjes die gespeeld worden. Ik leg dat op het bordje van NAC. Dan laten ze daar ineens supporters naar het stadion komen. Ze hadden dat ook wel anders kunnen oplossen. Een kamertje in een hotel kunnen huren bijvoorbeeld."

Ralf Seuntjens krijgt steun voor voorzitter Martin Mos Foto: BSR Agency / Orange Pictures

Oprechtheid

De ondertekening, twee dagen voor de wedstrijd, viel vooral verkeerd bij de fanatieke aanhang Brigata Tifosi van De Graafschap. Zij eisten een direct vertrek van Seuntjens bij De Graafschap. Mos begrijpt de woede wel. "Er komt een heel stuk emotie bij. Je komt aan de trots van de club, ik maak me daar niet zo druk om."

Slavernij

"Maar dat Ralf niet 100 procent zal blijven geven voor De Graafschap, daar twijfel ik geen moment aan. Net als het feit dat ik niet twijfel aan zijn oprechtheid. Ik snap zijn keuze voor NAC, hij komt daar vandaan en neem hem helemaal niets kwalijk. De slavernij is afgeschaft, Ralf mag doen wat hij wil. Maar voor ons is het jammer. Hij is één van de beste spelers die wij bij De Graafschap de afgelopen jaren hebben gehaald."

Brigata Tifosi wil dat Seuntjens direct vertrekt Foto: Omroep Gelderland

Aanspreken

Dat Mos af en toe voor ophef zorgt met tweets is niet nieuw. Toen De Graafschap vorig seizoen niet mocht promoveren van de KNVB reageerde de voorzitter ook furieus naar de voetbalbond en de rechterlijke macht. En zo waren er in het verleden wel meer voorbeelden. Durft De Graafschap de uitgesproken preses wel aan te spreken op zijn felle woorden? "Ja hoor, dat gebeurt echt wel", lacht Mos. "Ook vanochtend weer door een paar bestuursleden. Ik vind dat ook goed. We hoeven het toch ook niet altijd met elkaar eens te zijn. Nogmaals, het woord fuck had ik beter niet kunnen gebruiken. Maar de strekking blijft hetzelfde."

