Wim haalt met 'angst en vlinders in de buik' AstraZeneca-prik

"Hopelijk krijg ik door de prik een stuk vrijheid terug", zegt de Arnhemmer. Hij en zijn vrouw Alie houden zich al maanden strikt aan de coronaregels, maar ze zijn hun beperkte leven inmiddels meer dan zat.

Met zijn 164 kilogram behoort Wim tot de groep mensen die voorrang krijgen bij het vaccineren. Mensen met extreem overgewicht, dat wil zeggen een BMI boven de 40, behoren tot de risicogroep voor wie corona ernstige gevolgen kan hebben.

Trombose

Verschillende landen zetten afgelopen week het inenten met het AstraZeneca-vaccin tijdelijk stop omdat het trombose zou kunnen veroorzaken. En dat is nu net het middel dat klaarligt voor Harms. Bij trombose raakt een bloedvat verstopt door een bloedstolsel en dat zou zeer gevaarlijk zijn voor hem.

Toen Wim een jaar of vier geleden gastric sleeve kreeg, een vorm van maagverkleining, ontwikkelde hij een zeldzame bloedprop die nu nog steeds ingekapseld bij de ingang van zijn lever zit. Toen hij dus hoorde dat verschillende landen het gebruik van het AstraZeneca-vaccin uitstelden, wilde hij zelf ook liever een vaccin van een andere fabrikant.

Keuze

"Als ik mocht kiezen, koos ik een ander vaccin, maar dat kan dus niet", verzucht de 54-jarige Arnhemmer vanuit zijn huis in de wijk Geitenkamp. Dit bevestigt ook Adwin Peeks van de GGD Gelderland-Midden. "Je kunt de afspraak wel afzeggen, maar dan weten wij niet wanneer je dan weer een afspraak hebt. Harms besluit uiteindelijk wél de prik te laten zetten. "Ik ben heel erg blij dat ik het gedaan heb."

Wim heeft het vaccin laten zetten. Foto: Omroep Gelderland

Peeks benadrukt dat de gezondheidsdiensten niet bepalen of een medicijn veilig is of niet. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) , College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en het Ministerie van Volksgezondheid gaan daarover. Peeks: "Dat zijn hele goede instanties die hier heel nauwkeurig naar kijken. En die hebben nu geen indicatie dat er een verband is."

Onrust

De GGD Gelderland-Midden werd deze week vaker gebeld door mensen die ongerust waren over het AstraZeneca-vaccin. Vooral door mensen die al een prikafspraak hebben staan. "Die vragen snap ik ook", reageert Peeks aan de telefoon. "Als je dit soort dingen in het nieuws leest, dan schrik je."

Het vaccin is volgens de overheid veilig. Foto: Omroep Gelderland

Het advies van de gezondheidsdiensten is om vooral goed te overleggen met de huisarts. Dat is precies wat Harms heeft gedaan, want niet vaccineren is geen optie. "Als ik het niet doe, zie ik het als een stukje verraad naar de anderen", legt de zwaarlijvige Arnhemmer uit. "Corona moet de wereld uit en je doet het met elkaar."

Nederland ziet na het nieuws nog geen reden om het vaccineren met AstraZeneca stop te zetten. Volgens het CBG zijn de ontdekte trombosegevallen hoogstwaarschijnlijk niet aan dat vaccin te linken. Bijwerkingencentrum Lareb zegt slechts één melding van trombose te hebben gehad, en die was niet ernstig.

