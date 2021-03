Jan werd wakker en was plotseling doof: 'Ik was compleet in paniek'

De aandoening die hij heeft wordt 'OPD' genoemd. "Een onverklaarbare plotselinge doofheid", vertelt Van Hooff in het programma Op Weg Naar Wijsheid. "Het is zich geleidelijk aan gaan herstellen. Ik ben nu op het niveau waar we nu zijn en daar moeten we het mee doen."

'Er blijft nog zoveel over'

Ondanks de doofheid, die er nog voor een groot deel is, geniet Van Hooff volop van het leven. "Er blijft nog zoveel over. Vanavond ga ik lekker een boek lezen en neem ik een reepje heerlijke pure chocolade. Dan zou ik eigenlijk een stuk van Bach willen opzetten", vertelt hij. "Dat kan niet meer. Nou ja, dat kan ik wel, maar ik hoor niets meer."

Bach, Beethoven en Brahms zijn niet meer in het leven. De Arnhemse bioloog was ooit ook een fervent concertganger, maar ook dat is voorbij. "We gingen naar Tivoli Vredenburg, maar daar heb ik afscheid van moeten nemen. Wil ik dit gekras nog horen? Het is voorbij."

