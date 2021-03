Arnhem kiest afvalbeleid: wat stemmen Rick en Fred?

Rick Schut toont hoe grondig hij zijn afval scheidt in zijn woning in de Arnhemse wijk Monnikenhuizen. Hij schuift een laatje onder zijn gootsteen open. "Verschillende bakken voor verschillende soorten afval", legt hij uit. "Plastic, gft en een apart bakje voor het restafval." En zitten de bakjes vol, dan staat er voor alle soorten een grotere bak in zijn tuin.

"Dat maakt het scheiden heel gemakkelijk", vindt Rick. Hij is blij met het huidige systeem waarbij 'de vervuiler' in zijn ogen betaalt. "Ook ik was vooraf wat sceptisch. Maar we hebben de afvalrekening gekregen van de gemeente en het werkt echt in ons voordeel. We besparen op jaarbasis wel honderd euro."

'Dweilen met de kraan open'

In zijn wijk Presikhaaf ziet Fred Jansen een hele andere kant van de diftarmedaille. Als afvalvrijwilliger ruimt hij vrijwel dagelijks de troep in zijn wijk op. "Maar het lijkt soms dweilen met de kraan open. Wat je de ene dag opruimt, ligt er de volgende weer." En sinds diftar halverwege vorig jaar is ingevoerd, is dat verergerd, ziet Fred.

"Er blijft veel meer afval naast de containers liggen. Mensen weigeren hun pasje te gebruiken om tachtig eurocent voor hun zak restafval te betalen", weet Fred. "De wijk vervuilt door al het afval: zakken worden opengescheurd, er zitten dieren aan en het waait weg waardoor het in plantsoenen en sloten ligt."

'Samenstelling of mentaliteit?'

Vervolgens trekt dat afval ook weer meer afval aan, constateert Fred. "Dan denken mensen: daar kunnen we nog wel wat bij gooien. Er liggen zelfs bankstellen en bedden."

Waarom het verschil tussen wijken zo groot lijkt te zijn? "Misschien ligt het aan de samenstelling van de bevolking of de mentaliteit van mensen", meent Fred. "Maar je ziet inderdaad dat bepaalde wijken steeds meer vervuilen. Daar maak ik me wel zorgen over. We willen met elkaar toch dat ook die wijken netjes blijven." En volgens hem is daar maar één oplossing voor: "Diftar moet gewoon van tafel."

'Eigen verantwoordelijkheid'

Maar dat vindt Rick iets te makkelijk. "Het is ook een kwestie van je verantwoordelijkheid nemen. Mensen zijn zelf verantwoordelijk om hun afval te scheiden. Dan ben je wel van de burgers afhankelijk dat ze dat ook doen. Het is een kleine moeite om je afval even uit elkaar te halen, zodat het in het proces daarna minder werk kost."

