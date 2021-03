Ted van de Pavert: "Ik kan de supporters ook wel een beetje begrijpen"

Vrijdagochtend eiste een groep fanatieke fans dat Seuntjens niet meer voor De Graafschap mag spelen. Ze hingen behalve een groot spandoek ook een briefje op bij het stadion met een treinkaartje voor een enkele reis naar Breda. De clubleiding distantieerde zich later van die actie. "We zijn het er niet mee eens en hebben nog alle vertrouwen in Ralf", aldus directeur Ostendorp.

Emotie

Aanleiding voor de commotie is de transfer van Seuntjens naar concurrent NAC Breda. Die deed veel stof opwaaien. Van de Pavert zat met de affaire na afloop van de overwinning bij Telstar zichtbaar in zijn maag. De Achterhoeker staat dichtbij de supporters van De Graafschap en kent als ervaren speler de trouwe fans ook het beste. "Ik kan ze wel een beetje begrijpen. De transfer naar NAC ligt natuurlijk gevoelig. Dan begrijp je die emotie van de supporters ook wel. Verder ga ik er niet te veel op in."

Echte winnaar

De spelersgroep stelde zich na een aantal turbulente dagen bij De Graafschap op achter Seuntjens. Die raakte wel zijn aanvoerdersband kwijt. Seuntjens maakte twee weken voor het uitduel met concurrent NAC (op 28 maart, red.) bekend voor die club te gaan spelen volgend seizoen. De geboren Bredanaar heeft al jaren die droom en kreeg nu de kans. "Hij is een echte winnaar en dat kunnen we goed gebruiken de komende weken", reageerde Van de Pavert. "Of het ons extra scherp maakt? Dat denk ik niet direct, maar er staat wel wat extra druk op omdat deze week rumoerig was . Het enige antwoord is dan winnen."

De timing van de transfer noemde De Graafschap ongelukkig. Ook was de club niet blij dat de spits deze week al tekende in Breda. Van de Pavert kreeg in Velsen de vraag of de spelers Seuntjens iets verwijten. "Ik ga er verder niet op in", herhaalde de centrumverdediger. "We hebben er samen over gesproken en daar staan we nog steeds achter. We willen knallen en onze doelstelling behalen."

Geen Seuntjens

Opvallend was dat Seuntjens, die altijd bereid is om journalisten te woord te staan, niet voor de camera's zou verschijnen na de wedstrijd. Dat verzoek aan De Graafschap was er in Velsen wel. Een woordvoerder van de media-afdeling liet weten aan de pers dat de Brabander dit keer niet zou komen voor een interview. Maar vlak voor het vertrek van de spelersbus meldde een compleet verbaasde Seuntjens daar helemaal niets vanaf te weten. De spits vertelde dat hij best een interview had willen geven na de wedstrijd.