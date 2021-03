Degelijk De Graafschap wint weer in blessuretijd en pakt periodetitel

Ondanks het harde statement van de Brigata Tifosi om Ralf Seuntjens niet meer op te stellen, stond de spits zoals aangekondigd gewoon in de basis bij De Graafschap. Op het kunstgrasveld van Telstar ging het ook om de derde periodetitel. De Graafschap had daarbij alles in eigen hand. NAC en Go Ahead Eagles waren de concurrenten.

Vroege voorsprong

De ploeg van Snoei werd aan de Noord-Hollandse kust al snel in het zadel geholpen. Seuntjens zette goed door in het strafschopgebied, kwam tot een schot en in de rebound kopte de nieuwe aanvoerder Ted van de Pavert raak. De Graafschap had zijn vroege voorsprong op weg naar het Bronzen Kampioensschild te pakken.

Goed voetbal was er echter weinig te zien van de nummer twee in de eerste divisie. Na de 1-0 zakte De Graafschap behoorlijk ver weg. Er leek twijfel in de ploeg te sluipen en Telstar vocht zich in de wedstrijd.

1-1 via Dijkstra Foto: BSR Agency / Orange Pictures

Korte hoek

Zeker toen Telstar vlak voor rust de gelijkmaker produceerde. Op aangeven van Van Velzen schoot Dijkstra in de lange hoek raak. Een domper voor De Graafschap dat niets had weggegeven maar zelf ook weinig creëerde in Velsen-Zuid. Van Mieghem zag een schot in de korte hoek nog door keeper Schendelaar gepakt.

In de tweede helft bleef het veldspel matig. Lieftink en ook Van Huizen kregen mogelijkheden. Snoei bracht Hamdaoui, Schuurman en later ook aanvaller Platje voor middenvelder Lieftink. Maar veel hielp het allemaal niet tegen de nummer tien Telstar. Richting de slotfase schoot Lelieveld ook eens op doel, maar opnieuw was Schendelaar het eindstation.

Toch flikte De Graafschap het in de laatste minuten opnieuw. Een kopbal van Van Heertum op aangeven van Mieghem betekende vlak voor tijd de verdiende 1-2. Daar kwam geen verandering meer in.

De Graafschap viert feest na het winnen van de periodetitel. Foto: Omroep Gelderland