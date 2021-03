Degelijk De Graafschap wint weer in blessuretijd en beleeft prachtige avond

Ondanks het harde statement van de Brigata Tifosi om Ralf Seuntjens niet meer op te stellen, stond de spits zoals aangekondigd gewoon in de basis bij De Graafschap. Op het kunstgrasveld van Telstar ging het ook om de derde periodetitel. De Graafschap had daarbij alles in eigen hand. NAC en Go Ahead Eagles waren de concurrenten.

Vroege voorsprong

De ploeg van Snoei werd aan de Noord-Hollandse kust al snel in het zadel geholpen. Seuntjens zette goed door in het strafschopgebied, kwam tot een schot en in de rebound kopte de nieuwe aanvoerder Ted van de Pavert raak. De Graafschap had zijn vroege voorsprong op weg naar het Bronzen Kampioensschild te pakken.

Goed voetbal was er echter weinig te zien van de nummer twee in de eerste divisie. Na de 1-0 zakte De Graafschap behoorlijk ver weg. Er leek twijfel in de ploeg te sluipen en Telstar vocht zich in de wedstrijd.

1-1 via Dijkstra Foto: Omroep Gelderland

Korte hoek

Vlak voor rust maakte de ploeg van Andries Jonker zelfs de gelijkmaker. Op aangeven van Van Velzen schoot Dijkstra in de lange hoek raak. Een domper voor het matige De Graafschap dat nauwelijks iets had weggegeven maar zelf ook weinig creëerde in Velsen-Zuid. Van Mieghem zag een schot in de korte hoek nog door keeper Schendelaar gepakt.

Nieuwe krachten

In de tweede helft pakte De Graafschap in veel fases wel weer wat meer een overwicht. Maar zo overtuigend als in de vorige uitwedstrijden werd gespeeld tegen bijvoorbeeld Volendam en NEC, was het nu niet. Lieftink en ook Van Huizen kregen mogelijkheden. Snoei bracht Hamdaoui, Schuurman en later ook aanvaller Platje voor middenvelder Lieftink. Maar veel hielp het allemaal niet tegen de nummer tien Telstar. Richting de slotfase schoot Lelieveld ook eens op doel, maar opnieuw was Schendelaar het eindstation.

Lege tribunes

Toch flikte De Graafschap het in de laatste minuten opnieuw. Een kopbal van Van Heertum op aangeven van Mieghem betekende vlak voor tijd de 1-2. Het was de zesde goal voor de centrumverdediger die al zijn doelpunten maakte in uitwedstrijden. En ook nu scoorde Van Heertum weer uit een spelhervatting met het hoofd.

Die mokerslag kwam Telstar niet meer te boven. Enkele minuten later kon De Graafschap voor lege tribunes een bescheiden feestje vieren en het Bronzen Kampioensschild omhoog tillen. Dat kwam enigszins kolderiek over in het stille stadion en stond in schril contrast met vorig seizoen toen op de eigen Vijverberg juist een groot feest losbarstte bij het winnen van een periodetitel.

Prachtige avond

De derde periode brengt De Graafschap zekerheid voor het spelen van nacompetitie. Maar de selectie van Mike Snoei wil rechtstreeks promoveren en beleefde in Velsen een prachtige avond. Koploper Cambuur morste immers punten tegen Go Ahead Eagles, waardoor De Graafschap twee belangrijke punten inliep.

Bekijk de reacties van Van Heertum en Van de Pavert na afloop van de wedstrijd: