NEC-spits Janga heeft veel zin in WK-campagne met Curaçao

Het werd ook wel weer tijd voor een doelpunt, vond de spits ook. "Ik stond een tijdje droog in de competitie. Vorige week was de eerste sinds lange tijd en vandaag weer. Ik hoop dat ik nu een mooie reeks kan neerleggen. De corner van Jordy Bruijn was goed. We hadden dit op de training al geoefend. Rens van Eijden blokte de man en zo kon ik vrij intikken."

Jordy Bruijn scoorde zelf niet tegen Jong PSV, maar was bij beide treffers betrokken. "Het maakt mij niet uit wie er scoort. Die 2-0 daar hebben we goed op getraind en dat komt er dan ook uit. En ik ben heel blij dat Janga hem erin kopt. De eerste helft kwamen we niet in de problemen. We hebben in de rust wat kleine tactische omzettingen gedaan. Toen liep het beter en hebben we veel gecreëerd. Ik denk dat we blij mogen zijn met de vierde overwinning op rij."

Guus Hiddink

Voor Janga staat er wat bijzonders te wachten. "Volgende week vlieg ik naar Curaçao en kunnen we geschiedenis gaan schrijven door ons te kwalificeren voor het WK. We vinden het allemaal heel spannend. Het wordt een moeilijk proces, maar we gaan er vol voor. Ik heb nog niet met de nieuwe bondscoach Guus Hiddink gesproken. Ik zie hem volgende week daar."

Rangelo Janga heeft zin in het avontuur met Curaçao Foto: Omroep Gelderland

"Guus Hiddink is een grote naam. Het is een wereldtrainer. Ik denk dat hij zeker een impuls zal geven aan ons. De komende tijd ga ik zien hoe hij te werk gaat. Je ziet dat steeds meer jongens voor Curaçao willen spelen. Maar ik ga er hard voor werken om te laten zien dat ik hoor te spelen."