'Je houd je hart vast met Pasen', natuur gaat gebukt onder coronadrukte

Dat we met z'n allen de natuurgebieden opzoeken, dat snappen Wilken en De Haan wel. “Het is het enige dat nu nog mogelijk is. En het is ook goed voor ons”, zegt de boswachter van het Geldersch Landschap en Kastelen. “Het is een vorm van meditatie”, vult De Haan aan. “En in plaats van naar het theater, gaan mensen naar de natuur. De natuur is eigenlijk ook één groot theater.”

Bewustzijn creëren

Maar door de grote drukte wordt de natuur verstoord. Er kwamen al beelden voorbij van een edelhert dat zich op de vlucht voor twee honden dood rende tegen een boom. Een ree die aan het bevallen was, stierf van de stress nadat het dier door een hond gebeten was. En vorige week werd een wolvin doodgereden, volgens een boswachter na verstoring door de mens.

Wie betrapt wordt met een loslopende hond, kan een bekeuring krijgen van de boa. “Je wil niet iedere wandelaar met een loslopende hond bekeuren, dus ik ga vaak het gesprek met ze aan om bewustzijn te creëren. Deze voorbeelden zijn niet leuk om te zien, maar je hoopt dat mensen het op een gegeven moment begrijpen”, zegt de boswachter.

In de steek laten

Wilken ziet steeds vaker dat mensen van de wandelpaden af gaan en door rustgebieden heen lopen. Ook gaan loslopende honden dwars door heidevelden heen, waar bijvoorbeeld vogels broeden of hagedissen en slangen zich veilig wanen.

Met het broedseizoen voor de deur houden natuurbeschermers hun hart vast. Met name roofvogels als haviken en sperwers zijn 'verstoringsgevoelig', zegt De Haan. “Als daar elk weekend voortdurend mensen lopen, dan hebben ze wel een probleem. Dat kan zó verstorend werken, dat ze de boel in de steek laten en vertrekken. En dat ze dan een jaar geen jongen grootbrengen.”

Ik mag hopen dat het gaat regenen met Pasen

Dan heb je ook nog het groeiende probleem van wildpoepers, nu toiletten in bijvoorbeeld restaurants onbereikbaar zijn. “Als je in de natuur loopt en je overal tissues ziet, dan is dat een signaal dat er iets aan de hand is”, zegt Wilken. Nu is mensenpoep in de natuur volgens haar nog niet zo'n groot probleem. “Maar begraaf het even en zorg ervoor dat niet iedereen het ziet.”

Volgens De Haan is er een gebrek aan discipline bij mensen die de natuur bezoeken. “Het is nu al ontzettend druk. Straks met Pasen houd je je hart vast. Ik mag hopen dat het gaat regenen”, zegt hij.

Maar wat hebben we aan de natuur als we die niet mogen gebruiken? “Wij zeggen helemaal niet dat je de natuur niet mag gebruiken. Iedereen is welkom, maar voel je wel te gast in de natuur. En houd je gewoon wel aan de regels. Blijf gewoon op die wegen en paden. En vraag je af of je per se het huis van de dieren moet betreden.”

