Opnames voor gevangenisserie met zes Gelderse jongeren

De Koepelgevangenis in Arnhem sloot in de zomer van 2015 permanent haar deuren. Op de plek waar door de jaren heen duizenden gevangenen verbleven, wordt nu een nieuw tv-programma opgenomen: Koepel van Vrijheid. Zes Gelderse jongeren met ieder hun eigen verhaal laten zich vrijwillig 72 uur opsluiten om na te denken over een belangrijke vraag: wat is vrijheid?

Tako Rietveld, die vijftien jaar voor het Jeugdjournaal werkte en 's werelds eerste Kindercorrespondent is, presenteert het programma op TV Gelderland. Hij zit midden in de opnames en is bijzonder enthousiast. "Het is... uniek. Gaaf en onvergetelijk", zegt hij vanuit de gevangenis. "Nu al. En we zijn pas een dag onderweg."

In Koepel van Vrijheid komen zes jongeren bijeen in de lege Koepelgevangenis. Ze hebben allemaal iets te vertellen. Zoals Pepijn, die op 14-jarige leeftijd plots naar Spanje verhuisde omdat zijn ouders daar een camping startten. Pepijn liet zijn vrienden achter en sprak geen Spaans. Zijn verhaal slaat aan bij Humam, die geboren werd in Syrië en zes jaar geleden in Nederland belandde.

Vloggen vanuit de cel

"Zij weten allebei heel goed hoe het is om eenzaam te zijn, en wat vrijheid waard is", legt Rietveld uit. "En zo hebben ze alle zes hun eigen verhaal. De deelnemers laten zich vrijwillig 72 uur in de gevangenis opsluiten en vloggen vanuit hun cel. De setting waarin we dit doen is bijzonder, ik krijg zelf al kippenvel om hier te zijn. Willem Holleeder heeft hier gezeten, hè?"

Als Kindercorrespondent hoefde Rietveld niet lang na te denken over deelname aan het programma. "In aanloop naar 5 mei is het goed om samen met jongeren na te denken over wat vrijheid is. Deze jongeren hebben geen toegang tot sociale media, hun vrienden, het eten in de kast, de televisie, hun ouders. Wat gebeurt er dan met je? Hoe reageer je, hoe voel je je dan? Ik zie nu al dat ze in een dag tijd een band opbouwen. Ze vertellen elkaar hoe ze zich voelen en krijgen zo echt perspectief van vrijheid."

Stem laten horen

Want vrijheid is voor jongeren anders dan voor ouderen, betoogt Rietveld. "Voor mijn oma van 90 jaar is het wezenlijk anders dan voor deze jongeren. Zij zitten hier om voor zichzelf vragen te beantwoorden en van elkaar te leren over vrijheid. En ik wil hun stem heel graag laten horen. Ik denk dat dit programma echt de ogen opent van veel mensen", zegt Rietveld.

Koepel van Vrijheid is vanaf 27 maart in zes afleveringen te zien bij TV Gelderland.