Coronatijd is een zegen voor 'gedupeerden' passend onderwijs

"Iedere ouder weet nu hoe het is om maanden niets met je kind te kunnen en om opvang te moeten regelen. Het is een zegen voor mij." Dát is hoe Jacqueline uit Huissen de coronatijd ziet. Als moeder van een dochter die passend onderwijs moet krijgen, zit ze met de handen in het haar.

Passend onderwijs is de naam voor het idee dat kinderen met bijvoorbeeld ADHD of autisme niet langer naar het speciaal onderwijs gaan, maar les op maat krijgen op een reguliere school. Van het idee uit 2005 komt echter bar weinig terecht, merken ouders van kinderen die het aangaat.

Wassen neus

"Iedereen is zoekende, niemand weet waar je terecht kan. Er is een leerkracht voor passend onderwijs, maar die weet het zelf ook niet", zegt Jacqueline over haar ervaringen met scholen en gemeenten. "Passend onderwijs is een wassen neus. Ouders worden geestelijk en financieel gedupeerd en zeker niet gehoord. Hun situatie is gelijk aan die van gedupeerden van de toeslagenaffaire."

D66: 'Leerrecht'

In De Week van Gelderland gooide de Huissense haar ongenoegen voor de voeten van D66-fractievoorzitter Rob Jetten uit Ubbergen en Gideon van Meijeren, namens Forum voor Democratie kandidaat voor een zetel in de Tweede Kamer tijdens de verkiezingen van volgende week. "Het moet nu echt anders. Ieder kind moet kunnen gaan naar een zelf gekozen school", aldus Jetten. Zijn partij spreekt in een initiatiefvoorstel rond onderwijs over 'leerrecht' in plaats van 'leerplicht'.

Geld op de plank

D66 verzet zich bovendien tegen de huidige financiering van passend onderwijs. Die loopt nu via schoolkoepels, waar veel geld op de plank blijft liggen. "Wij willen dat de financiering direct naar de scholen zelf gaat, zodat de leraren en directeuren daar zelf kunnen bepalen waar zij dat geld aan besteden", zegt Jetten, die 'gesleep met kinderen' betreurt.

FvD: 'Doorgeslagen'

Forum voor Democratie ziet passend onderwijs bij monde van Van Meijeren als 'doorgeslagen inclusiviteits- en gelijkheidsdenken'. Volgens het uit Doetinchem afkomstige aspirant-Kamerlid worden 'zeer ingrijpende beslissingen genomen over kinderen op basis van een Powerpoint of Excelsheet'. Het probleem is volgens Van Meijeren dat de mensen die de besluiten nemen, de kinderen niet daadwerkelijk kennen.

Als het aan FvD ligt, volgen nieuwe investeringen in het 'oude' speciaal onderwijs. "Zodat docenten in het reguliere onderwijs zich weer kunnen focussen op regulier onderwijs."