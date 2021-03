'Politiek verslaggever' Lars (14) wil straks zelf als lijsttrekker de Tweede Kamer in

Lars wil later zelf de politiek in. Foto: De Kinderstem

Ken je de jonge activist Lars uit Nijmegen nog? Hij sprak vorig jaar de provincie Gelderland toe over het klimaat. Inmiddels is hij 14 jaar en heeft hij bijna alle kopstukken uit de politiek geïnterviewd.

Mark Rutte, Wopke Hoekstra, Sigrid Kaag, Jesse Klaver, Hugo de Jonge: het zijn nog niet eens alle namen van politici die Lars de afgelopen weken voor de microfoon heeft gehad. Samen met de 12-jarige Imane uit Amsterdam voelde hij voor De Kinderstem de politici aan de tand over onderwerpen die kinderen en jongeren belangrijk vinden.

Kakelende minister

Een van de momenten die Lars het meest is bijgebleven, was zijn vraag aan Rutte. Hij vroeg de demissionair premier – die ook wel eens les geeft op school – wie nu lastiger zijn: ministers of leerlingen. “Wouter Koolmees is niet in de hand te houden”, antwoordde Rutte. “Wouter is een geweldige minister, maar hij zit overal doorheen te kakelen.”

Bekijk het hele interview van Lars en Imane met Rutte. De tekst gaat daaronder verder.

Volgens Lars waren de politici stuk voor stuk 'heel aardig' tijdens de interviews. “Iedereen stond open voor onze vragen, die natuurlijk wel een beetje anders waren dan normaal.” Een aantal keer ging het er 'hard aan toe', zegt hij. “Bijvoorbeeld in het interview met Thierry Baudet, over racisme en het klimaat.”

Ik wil elke week iets anders worden

Lars weet als geen ander dat het er hard aan toe kan gaan in de politiek. Toen hij de provincie vorig jaar toesprak, ontstond er ophef omdat zijn vader voor de provincie werkte en de jongen volgens de PVV werd misbruikt door de klimaatlobby.

Zie ook: Provincie wist niet dat inspreker Lars (12) zoon van ambtenaar is

Dat weerhoudt hem niet van politieke ambities. “Als je me vraagt wat ik later wil worden, is het elke week iets anders. Maar nu wil ik over een tijdje een eigen partij oprichten en als jongste lijsttrekker de Tweede Kamer in.”

Lars wil zich graag hardmaken voor het klimaat en kinderrechten. Op dit moment is er geen partij waar hij het 100 procent mee eens is. “We hebben het aan veel lijsttrekkers gevraagd: zij ook niet. Maar ik vind het wel leuk om een eigen partij op te richten, met standpunten die ik belangrijk vind.”

Luister het gesprek op Radio Gelderland terug: