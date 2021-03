Eekhoorns, mandarijneenden en uilen zijn vaste bewoners Openluchtmuseum

De vele huisjes en boerderijen in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem worden niet bewoond. Tenminste, niet door mensen. Er zijn dieren die slim gebruikmaken van de vaak eeuwenoude bouwwerken. In de bomen van het openluchtmuseum leven eekhoorns en hakken zwarte spechten hun holen uit...

Erik de Bruijn werkt sinds twee jaar als teamhoofd bij de afdeling Terreinen en Dierverzorging van het Nederlands Openluchtmuseum. Als voormalig boswachter heeft hij nog altijd oog voor de wilde dieren die er leven. Zo zitten er veel eekhoorntjes.

De diertjes met hun pluimstaart zijn de aanwezigheid van mensen gewend en maken zich daardoor veel minder snel uit de voeten. Hoog in een oude beuk is een zwarte specht flink aan het hakken. Deze vogel laat ook op andere manieren van zich horen...

Luister naar de radioreportage (1-3)

Ideale plekjes voor vleermuizen

De museale gebouwen in het openluchtmuseum zijn vaak niet of nauwelijks geïsoleerd. Vleermuizen en andere dieren maken dankbaar gebruik van de spleten en gaten in de molens, boerderijen en huisjes. In de nok van een zestiende eeuwse Drentse leemboerderij heeft een heel ander beest zijn intrek genomen...

Luister naar de radioreportage (2-3)

Vossen en mandarijneenden

Aan de randen van het park hebben vossen holen gegraven en op de vijvers van de Zaanse buurt in het Nederlands Openluchtmuseum dobberen deze tijd van het jaar vaak mandarijneenden, vertelt De Bruijn tegen natuurverslaggever Laurens Tijink.

Mandarijneenden komen oorspronkelijk uit Azië, maar de vogels worden al honderden jaren gehouden als siervogels. Doordat eenden ontsnapten, leven ook in West-Europa nu populaties van de kleurrijke eendensoort in het wild.

Een 200 jaar oude stellingmolen torent hoog boven alles uit. De molen is zo'n dertig meter hoog. Hij is ontworpen om tussen gebouwen en huizen voldoende wind te vangen. Vanaf de molen heb je een prachtig uitzicht over het museumterrein en de uitgestrekte bossen daarachter...

Vanwege de coronamaatregelen is het Nederlands Openluchtmuseum momenteel gesloten voor publiek.

BuitenGewoon Radio is iedere zondag tussen 7.00 en 10.00 uur te beluisteren in het programma Zin in Zondag op Radio Gelderland.