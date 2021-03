Tuinders Bommelerwaard zuiveren letterlijk hun naam

Er moet nog wel het een en ander worden ingeregeld en aan wat knoppen gedraaid worden. Maar als dat gebeurd is, is heeft de Bommelerwaard een innovatief zuiveringssysteem voor afvalwater van de tuinders in dat gebied.

Tot nu toe werd dat afvalwater, soms met resten van gewasbeschermingsmiddelen, in de sloot gepompt. Nu ligt er in de gemeente Zaltbommel een lang netwerk van rioolbuizen, die het afvalwater naar een speciale zuiveringsinstallatie voeren.

Aan de ene kant waren de tuinders sowieso al verplicht om het afvalwater te zuiveren, maar bijkomend voordeel is nu dat de Bommelse tuinders af zijn van de naam dat ze met enige regelmaat het water van de nabijgelegen Afgedamde Maas vervuilen. "We wilden het in één keer goed doen", zegt chrysantenkweker David van Tuyl in Brakel. "We willen heel graag ondernemen, maar we willen geen incidenten."

Hard gewerkt

Zo'n vervuiling betekende dan dat waterbedrijf Dunea de drinkwaterinname voor een deel van West-Nederland moest stilleggen. Het afgelopen jaar is hard gewerkt om een speciaal rioleringsstelsel aan te leggen voor de tuinders in het noorden van de Bommelerwaard. Dat stelsel mondt uit in een speciale zuiveringsinstallatie met ultra violette straling, die de laatste sporen van bestrijdingsmiddelen uit het water halen.

Gemeente schoot 4 miljoen voor

Daarna gaat het water naar de reguliere zuiveringsinstallatie, waar het bijvoorbeeld van meststoffen wordt gezuiverd. Het gezuiverde water gaat vervolgens terug de Waal in. Met het nieuwe zuiveringsstelsel is een investering van ruim 5,5 miljoen euro gemoeid. Europa betaalt een deel, maar bijna 4 miljoen euro moet uiteindelijk van de tuinders zelf komen via heffingen. De gemeente Zaltbommel heeft het bedrag voorgeschoten.