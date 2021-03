Eerste gevangenen Arnhemse Blueband-bajes gevaccineerd

De eerste gevangenen in Gelderland worden gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat gebeurt volgende week in de Penitentiaire Inrichting (PI) Arnhem-Zuid, beter bekend als de Blueband-bajes. Twee weken geleden werd de gevangenis getroffen door de grootste corona-uitbraak in het Nederlandse gevangeniswezen tot nu toe. Meer dan veertig gedetineerden en zestien personeelsleden van de gevangenis werden besmet.

"De uitbraak is inmiddels bedwongen", zegt gevangenisdirecteur Toon Molleman. "Het is best heel heftig voor ons geweest, omdat we hier met veel mensen in een kleine ruime bivakkeren, zowel gedetineerden als personeel. We hebben helaas, na een jaar heel lang ijveren met heftige maatregelen om het te voorkomen, toch een uitbraak moeten doormaken."

Wassen in een teil tijdens quarantaine

In overleg met de GGD werd besloten de gevangen op hun cel in quarantaine te plaatsen. Onder de gedetineerden bestond grote kritiek op de maatregelen om de verspreiding van het virus in de gevangenis in te dammen, want er kon niet gedoucht en gelucht worden.

"Dat is een eigenschap van ons gebouw", legt de gevangenisdirecteur uit. "Gedetineerden hebben geen douche op cel. Er zijn gezamenlijke douches op de afdelingen. In quarantainetijd was het zo dat ze een wasbak op cel, een teil en extra washandjes en handdoeken de nodige lichaamshygiëne in acht konden nemen."

Om dat zo kort mogelijk te laten duren, zijn de gevangenen in vijf dagen tijd tweemaal op het coronavirus getest. "Daaruit kwam dat we een dikke tweehonderd man meteen ook weer vrijheden terug konden geven", zegt directeur Molleman. "Zij konden weer luchten, familie bellen en douchen. Dus toen waren binnen een dag of vijf de zwaarste ongemakken weer verholpen."

Eerste vaccinaties in aantocht

Volgende week worden in de Blueband-bajes ook de eerste gevangenen tegen het coronavirus ingeënt. Het betreft 70-plussers en mensen met onderliggend lijden. De gevangenen krijgen, als ze dat willen, het Moderna-vaccin. "Buiten de gevangenis zijn deze groepen op dit moment ook aan de beurt. En hierbinnen gaan we die groep dus ook vaccineren", aldus Molleman. De rest van de gevangenen, de grootste groep gedetineerden is tussen de 18 en 60 jaar, moeten wachten tot zij net als de mensen in de vrije maatschappij aan de beurt zijn.

Omdat het coronavirus snel om zich heen greep in de PI Arnhem, wordt extra onderzoek gedaan of het om een besmettelijker variant gaat.

