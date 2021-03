'Elk weekend vrij zijn is ook wel prettig', Michiel van Enge Buren staat nu voor de klas

"Elk weekend vrij zijn, dat is ook wel prettig. Want ik heb natuurlijk 28 jaar lang elke donderdag, vrijdag en zaterdag opgetreden. En soms ook nog een zondag erbij. Ja, dat is wel een groot verschil met mijn tijd bij Enge Buren", vertelt Michiel Bos in het oefenlokaal van het Beekdal Lyceum in Arnhem, waar hij sinds een jaar lesgeeft.

"Natuurlijk, lesgeven is heel wat anders, maar ik had vóór Enge Buren ook al lesgegeven op basisscholen en het hbo. Ik ben gewoon bevoegd muziekdocent. De overstap was wel heel groot, ik moest heel erg wennen, maar het bevalt hartstikke goed."

Enge Buren

Michiel maakte de stap naar het onderwijs omdat Enge Buren stopte. Het cabarettrio is vooral bekend van het lied Pizza Calzone, waarin op de melodie van het lied Se bastasse una canzone van Eros Ramazzotti een pizza calzone bezongen wordt. "We waren bezig met onze afscheidstournee 'Basta', toen het coronavirus opdook. We moeten onder andere nog in de Schouwburg in Arnhem spelen, maar dat gaat natuurlijk niet door. Het staat nu gepland in juli, maar of het dan ook doorgaat weten we niet. Dus als je een kaartje hebt: heb geduld", lacht Michiel.

Uitgelezen kans

Dat Michiel bij het Beekdal Lyceum terecht is gekomen, heeft alles te maken met zijn tijd bij de Enge Buren. "Het is een school met een cultuur- en een sportafdeling, en aangezien ik popmuzikant ben was dit voor mij een uitgelezen kans", zegt Bos.

Hij is laaiend enthousiast over het programma dat zijn voorganger heeft bedacht om muzikaal onderwijs te geven. "Het is lekker interactief, je kunt met alle instrumenten samen muziek maken met de kinderen, het is mij echt op het lijf geschreven. Het is alleen jammer dat het meeste dit jaar online heeft moeten gebeuren en dat we aan kinderen, die op zoek zijn naar een school, niet lekker hier hebben kunnen laten zien hoe leuk het Beekdal is."

