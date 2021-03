Maken 30 kilometer-zones wijken wel of niet veiliger?

Om wegen veiliger te maken is het niet genoeg de snelheid te verlagen van 50 km/u naar 30 km/u. Dat blijkt uit onderzoek onder ambtenaren bij gemeenten, provincies en andere instanties die met verkeersveiligheid te maken hebben. Ook Gelderland krijgt steeds meer wegen waar maximaal 30 kilometer per uur mag worden gereden.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

"Het is ingewikkelder dan het lijkt om wegen van 50 naar 30 om te buigen", legt verkeersdeskundige Ruben Loendersloot uit. Zijn adviesbureau doet onderzoek naar wegen en weggebruik in de regio's Arnhem, Nijmegen en de Achterhoek. De conclusie van onderzoeksbureau Sweco, dat wegen minstens aangepast dienen te worden, herkent hij wel.

"Alleen een bordje met 30 helpt niet. Als het een bredere weg is, blijven mensen toch harder rijden, want het beeld klopt niet met de aangegeven maximumsnelheid".

Omwonenden tegen verkeersdrempels

Het bureau van Loendersloot werkt vooral samen met gemeenten. Lastige zaken waar ze tegenaanlopen zijn het meenemen van de omwonenden in het proces of andere partijen, zoals buslijnen die tegen drempels zijn. Ook hebben de maatregelen soms een averechts effect. Loendersloot: "Dan komen er klachten over meer trillingen door drempels".

Laren voelt geen voordeel

Over drempels die geluidsoverlast geven kunnen ze in de Achterhoek meepraten. In de tweede helft van 2019 is groot onderhoud uitgevoerd aan de Ooldselaan in Laren. Herman Haijtink, voorzitter werkgroep Verkeer en Verkeersveiligheid Wakker Laorne, had zich hiervoor hardgemaakt.

"Er gebeurden niet heel veel ongelukken", vertelt hij. "Maar als je hier met de hond wilde wandelen, dan reden ze wel de vouwen uit je broek."

Ook was er volgens omwonenden veel herrie. Met verhoogde plateaus op de kruisingen, strepen op de weg om die smaller te laten lijken en een duidelijke markering van de 30 kilometer-zone rijden auto's een stuk langzamer. Toch blijft de weg overlast geven, legt Haijtink uit: "Als er een busje over de verhoging gaat, dan maakt dat enorme herrie."

Ook Jan Eggink heeft na het aanleggen van verkeervertragende maatregelen juist meer last van het verkeer. Zijn huis staat aan de Ooldselaan. "Elke keer als er iemand met een aanhanger over zo'n verhoging rijdt, voelen wij het gerammel in onze huiskamer. Het was een keer zoveel kabaal, dat wij ons rot schrokken." Van Jan mogen de verhogingen ook weer gesloopt worden. "Zet hier maar flitspalen neer, dan gaan mensen vanzelf langzamer rijden."

Oplossen is duur

Samen met de gemeente Lochem wordt verder gedacht over een oplossing. Makkelijk is het niet, volgens Larenaars: "Nog meer obstakels en nog meer versmallingen geeft nog meer overlast. Er moet vracht- en landbouwverkeer over deze weg, dus het mag niet te smal worden."

Ook Loendersloot ziet als verkeersdeskundige niet een-twee-drie een oplossing voor dit soort brede wegen binnen de bebouwde kom. "Als je het wel wilt laten werken, kan het een ontzettende bak met geld kosten."