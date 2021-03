Vitesse-talent Enzo Cornelisse lijkt alleen op voetbalfoto's op vader Tim

Er zijn veel verschillen. Zo is vader Tim rechtsbenig en Enzo is een linkspoot. "Ik kan met rechts alleen goed lopen. Ik ben wel redelijk stijf links. Ik heb mijn vader wel zien voetballen. Vanaf zijn Utrecht-tijd heb ik alles gevolgd en veel van hem afgekeken. Hij heeft me ook veel voetbalgerichte tips gegeven. qua speler zijn we niet echt vergelijkbaar. Ja, we hebben wel één overeenkomst: we staan altijd hetzelfde op actiefoto's. We kijken nooit echt mooi", lacht Enzo.

Tim beaamt dat. "Ja, af en toe denk ik: ze hadden die foto beter niet kunnen nemen. Maar qua voetballer is hij heel anders. Wel opvallend. Ik zag al heel vroeg dat hij talent had. Toen hij vijf was, begon hij bij de kabouters. En bij F-jes voetbal, waar iedereen altijd op een kluitje stond. Maar hij ging daar altijd buiten staan. En als de bal dan naar hem werd toegeschoten, scoorde hij er dertig in een seizoen. Toen zag ik wel dat hij anders was dan andere jochies."

Basisspeler worden

Enzo leek in Vitesse onder 21 terecht te komen en dan zou hij een bekende trainer hebben gehad. "Ja, mijn vader. En Nicky Hofs. Maar het is snel gegaan dit jaar. Ik had het niet verwacht. Je moet natuurlijk wel doelen stellen, voor dit seizoen is het al gelukt. Ik heb al twee wedstrijden meegedaan. Vaste basisspeler worden, dat is het volgende doel."

Enzo Cornelisse in duel met Calvin Stengs van AZ. Foto: Omroep Gelderland

En dus is vader Tim heel trots. "Ja, hij was eerst stagiair bij het eerste om te ruiken aan het niveau. Toen werd hij teruggezet naar Onder 21, maar hij werd er toch weer bijgehaald, omdat hij het zo goed deed. Als je je dan zo manifesteert in het eerste seizoen, dat is echt heel knap. Ik ben supertrots. De eerste wedstrijd zat ik thuis, want ik mocht het stadion niet in. Ik ben nog nooit zo zenuwachtig geweest voor een wedstrijd. Als speler had ik dat nooit. Niet omdat ik geen vertrouwen in hem heb of dat ik denk dat hij het niet aan kan."

Opbouwend sterk

Enzo is een verdediger met voetballende kwaliteiten en dat maakt hem bijzonder. "Ja, in de opbouw kan ik wat extra's brengen. Dat is altijd lekker voor een trainer en voor de spelers waarmee je speelt. " Vader Tim ziet dat ook zo. "In dit systeem is dat een ideale positie voor hem centraal achterin. Maar ik zie hem in de loop der jaren ook wel als verdedigende middenvelder. Dat heeft hij in de jeugd ook gespeeld. Ik was heel anders, want ik ging als verdediger ook graag mee naar voren."

Tim Cornelisse als aanvoerder van Vitesse in duel met Dirk Kuijt Foto: ANP

Volgens Tim is Enzo daar wat behoudender in. "Als ik zie hoe hij verdedigende situaties oplost, dan denk ik soms: daar mag wat meer gif in. Maar aan de andere kant houdt hij altijd de controle en staat hij vaak op de goede positie. Met zijn achttien jaar lost hij dat goed op." Enzo beaamt dat. "Ja, leeftijd is ook maar een getal. Dus dat hoeft niet alles te zeggen."