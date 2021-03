Met deze projector wordt de rekenles in Tiel ineens superleuk

"Je kunt op verschillende manieren leren", zegt directeur Paul Beumer van De Bataaf. "Je kunt het doen door middel van stampen. De tafels kennen we allemaal nog wel, zoals we dat vroeger geleerd hebben. Maar je kunt het ook meer spelenderwijs doen. En dat is met Lü heel goed te doen."

Bekijk de reportage. De tekst gaat daaronder verder:

En dat laatste heeft zeker bij de kinderen de voorkeur. "De hele dag achter je iPad zitten, dat vind ik niet zo leuk", zegt Jip (8). Maar rekenen met de Lü vindt hij superleuk. "Vooral het spel met de konijnen waar je met de bal op moet gooien."

Behalve rekenen zijn er ook taalprogramma's of lessen geschiedenis en aardrijkskunde. "Je ziet ook dat leerkrachten gaan nadenken hoe ze het kunnen inzetten in hun programma's", zegt Beumer. "Ze zijn bijvoorbeeld bezig met de Tweede Wereldoorlog als thema. Daar kan de Lü bij ingezet worden als element om de stof eigen te maken."

Bewegend leren

Bewegend leren is sowieso een vast onderdeel van het programma voor de kinderen van De Bataaf. "Dat doen we zo veel mogelijk buiten", zegt Beumer. "Maar het is niet altijd mooi weer, dus dan is het ook wel goed om iets binnen te hebben. Iets waarbij de kinderen niet constant op hun stoel hoeven te zitten om te leren. Dit is een goed alternatief."

"Het ging supergoed en ik kon het al meteen", vertelt Kaoutar (7) na de les bewegend leren. "Normaal doen we dit ook op de iPad, maar dan moet je het aantikken. Het leukste eraan vind ik om ballen te gooien op het scherm. Dat vind ik altijd superleuk."