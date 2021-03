Vitesse-trainer Letsch had lang gesprek met Bazoer

Het was voor Thomas Letsch geen moeilijke keuze om Bazoer weer op te nemen in de selectie, zegt hij vrijdag. "Riechedly Bazoer heeft hele week getraind en we hebben twee keer met elkaar gesproken. Meteen na de training, toen heeft hij ook sorry gezegd en dinsdag weer. Toen was het overigens niet meteen goed hoor. We hebben zo'n twintig à dertig minuten met elkaar gezeten en onze gedachten gewisseld."

En nu moet het voor de trainer dan ook klaar zijn met het verhaal rond Bazoer. "We werken nu weer samen. Het is weer goed. Soms gebeuren dit soort dingen, we moeten dit niet kleiner en niet groter maken. Ik ga hier gewoon niet de komende weken over praten. Waarom Bazoer jullie zelf vandaag niet te woord staat? Iedereen heeft hem aangevraagd, ik vind het niet zinvol om hem hier een uur te laten praten. Maar na de wedstrijd zondag mag hij zoveel praten als hij wil."

Volgens verdediger Danilho Doekhi is de rust ook wedergekeerd. "Bazoer heeft zijn excuses aangeboden en wij hebben hem weer in onze armen gesloten. Hij trainde weer volop mee, dus alles is weer normaal."

'Kans pakken'

Dan gaat het toch over de wedstrijd. Vitesse heeft de laatste twee wedstrijden voor de competitie gewonnen, in Utrecht hebben ze het redelijk lastig dit jaar. "Maar die ploeg vecht ook nog voor de play-offs. En het is een sterk team, dus de wedstrijd wordt echt wel lastig. Maar nu wij zo goed bezig zijn, moeten we dat doortrekken. We staan maar op één punt van plek drie."

Er wordt in Arnhem nu ook wat vaker naar de ranglijst gekeken, nu het einde van het seizoen nadert. "In het begin wilde ik niet naar de ranglijst kijken, maar nu het aantal wedstrijden minder wordt, kijk ik zeker wel. Elke wedstrijd die we nu winnen zorgt ervoor dat we deze positie kunnen vasthouden. En daarnaast speelt Feyenoord tegen PSV, dus de afstand naar de vijfde plek van Feyenoord kan groter worden. Die kans moeten we dus pakken dit weekend."

Geen Tannane en Bero

Door de terugkeer van Bazoer kan de jeugdige Enzo Cornelisse zijn onverwachte basisplaats tegen AZ geen gevolg geven. Het centrum van Vitesse is weer volledig op sterkte. Dat geldt niet voor het middenveld van de Arnhemmers, want door een gele kaart in de wedstrijd tegen AZ missen Oussama Tannane en Matus Bero de wedstrijd van komende zondag.

De meest logische vervanging lijkt te komen uit de eigen jeugd van Vitesse. Thomas Letsch koos dit seizoen al vaker voor Daan Huisman als vervanger van Tannane en daar kiest de trainer ook deze keer voor. “Daan doet het altijd goed.” Patrick Vroegh vervangt Matus Bero, al is ook Thomas Bruns nog een optie. Idrissa Touré is voor zondag een vraagteken, hij is verkouden.

Vermoedelijke opstelling: Pasveer, Doekhi, Bazoer, Rasmussen; Dasa, Vroegh, Huisman, Tronstad, Wittek; Openda en Broja.