Feestwinkel sluit de deuren voorgoed: 'Er komt al een jaar geen euro binnen'

"Vóór corona was het ook geen vetpot, maar het was genoeg. Nu niet meer. Ik ben iedere maand 1600 euro kwijt en er komt geen euro binnen, en dat al vanaf maart vorig jaar", zegt Ruisch. De coronapandemie is de oorzaak, legt ze uit. "Daardoor zijn er geen feestjes, geen carnaval, geen Halloween-verkopen en nauwelijks Sinterklaaspakken die uitgeleend werden."

Ziek van

Het was een pittige beslissing voor Jolanda. "Het doet heel erg pijn. Ik ben er een week lang ziek van geweest." Maar ze kan niet anders, voelt ze. Steun van de overheid kreeg ze nauwelijks. "Ik heb een keer een bedrag gehad waar ik drie maanden de huur van kon betalen. En voor alle andere regelingen kwam ik niet in aanmerking, zei de boekhouder."

Zelf heeft ze de feestwinkel acht jaar gehad, maar in totaal is er zo'n zestig jaar een feestwinkel in Wageningen geweest. "Vóór mij was er feestwinkel Het Masker, op een andere plek in de stad. Toen die stopte, heb ik het overgenomen."

Feestwinkel Het Masker zat aan de Vijzelstraat in Wageningen. Foto: Eigen foto

Geldzorgen

Hoe het nu verder moet, daar is Jolanda nog mee bezig. Waar gaan de feestkleren allemaal naartoe? "Ja, niemand wil ze nu hebben", zegt ze treurig. Haar man heeft twee garages, daar worden de spullen eerst opgeslagen.

Ondertussen zijn er ook zorgen over de huur van het winkelpand. Jolanda's contract met de pandeigenaar loopt nog tot 2023. Als niemand de huur wil overnemen, moet ze maandelijks meer dan 1300 euro ophoesten. “Dat kan ik gewoon niet betalen”, zegt ze. Ze hoopt dat er snel een nieuwe huurder gevonden wordt, of de verhuurder haar tegemoet komt. "Dan zal ik pas echt rustig zijn."

Jolanda gaat overigens wel door met het graveren van de sportprijzen. "Bij mijn moeder op de zolder. De graveermachine heb ik daar al naartoe gebracht."