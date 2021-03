Ook tweede verdachte 'vergismoord' blijft vastzitten

Ook de tweede verdachte die afgelopen week is vastgezet voor de vergismoord op de Nijmeegse Mehmet blijft nog zeker veertien dagen in voorarrest. Dat heeft de rechter-commissaris bij de rechtbank in Arnhem vrijdag beslist. Het gaat om de Amsterdamse crimineel Jermaine M. (30). Hij is afgelopen dinsdag in Amsterdam opgepakt. De eerste verdachte in deze moordzaak kwam zich vorige week vrijdag zelf melden, nadat beelden van hem bij Opsporing Verzocht waren getoond.

De 49-jarige Mehmet Kiliçsoy werd op maandagochtend 6 juli in Beuningen doodgeschoten. De politie gaat er inmiddels van uit dat de kogels die hem doodden voor een ander waren bedoeld. Op dit moment is nog niet bekend gemaakt op wie de liquidatie dan wel gericht was. De politie spreekt van een 'vergismoord'. Mehmet, een betonvlechter uit het Nijmeegse Neerbosch-Oost, had geen crimineel verleden.

Begin maart pakte de politie een eerste groep van drie verdachten op in het onderzoek naar de moordaanslag in Beuningen. Het ging om een aantal personen die betrokken zouden zijn geweest bij diefstal van auto's. Deze wagens zouden zijn gebruikt bij het uitvoeren van de moordopdracht op 6 juli. Alle drie deze verdachten zijn inmiddels vrijgelaten. Ze gelden nog wel als verdachten.

Verdachte kwam zich zelf melden

Nadat in een uitzending van Opsporing Verzocht en bij Bureau GLD beelden waren vertoond van een mogelijke dader, meldde zich een ander persoon bij de politie. Op de beelden is hij te zien in een tankstation, bij een van de vluchtauto's die gebruikt zijn tijdens de vergismoord. Deze verdachte kreeg afgelopen maandag te horen dat zijn voorarrest met veertien dagen verlengd is.

Afgelopen dinsdag pakte de politie de 30-jarige Jermaine M. op. Ook hij moet nu veertien dagen langer vast blijven zitten.

M. is geen onbekende in de misdaad. Hij is in beeld gekomen bij de mislukte moordaanslag op de Amsterdamse rapper Bigidagoe, in Amsterdam. Ook was hij eerder verdacht van wapenhandel. M. is in beide zaken vrijgesproken.

Wat zijn rol kan zijn geweest bij de liquidatie van Mehmet is nu de vraag. Zijn advocaat kan wegens de geldende beperkingen nog niet reageren.