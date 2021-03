NEC wint eenvoudig van Jong PSV ondanks oersaaie eerste helft

NEC speelde in dezelfde formatie waarin de laatste drie wedstrijden ook werd gewonnen. De start was veelbelovend. Souffian El Karouani stoomde meerdere malen op over links en gaf enkele goede voorzetten. Uit één daarvan kopte Javier Vet tegen de lat. Maar dat bleek meteen het hoogtepunt van de eerste helft. Want daarna was het vooral heel saai.

Heel saai

NEC miste het vernuft om kansen uit te spelen en Jong PSV liet helemaal niks zien. Rangelo Janga en Jordy Bruijn kwamen in aardige posities, maar ze schoten vooral heel hoog en zeker niet op doel. Al met al een hele saaie eerste helft.

NEC-aanvoerder Rens van Eijden Foto: Omroep Gelderland

Na rust werd het leuker. El Karouani was dicht bij de 1-0, maar stuitte op Müller. Aan de andere kant had Luis Felipe een gevaarlijke kopbal, die net naast ging. NEC voerde de druk op en had kansen via Elayis Tavsan en Javier Vet. En na goed werk van Jordy Bruijn opende Vet de score.

Janga scoort

Daarna kwam NEC niet meer in de problemen en was het wachten op de 2-0, Die kwam er ook. Na een hoekschop van Bruijn kopte Janga raak. In de slotfase gebeurde er weinig meer.

