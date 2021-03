Remco redde man uit benarde situatie na ongeluk: 'Ik rende meteen het water in'

Vrachtwagenchauffeur Remco Kompier kwam donderdag direct in actie toen hij een auto op de kop in het water terecht zag komen, langs de A28 bij Putten, na een botsing. Hij dook meteen het water in en wist de inzittenden te redden. Maar makkelijk ging dat niet. Een dag later is hij nog altijd onder de indruk van wat er is gebeurd.

Remco vertelt: "Ik zag in de verte dat ongeluk gebeuren en iedereen ging op de rem. Mensen liepen direct naar de auto die op de snelweg lag. Maar niemand ging naar de andere auto, die in het water terecht was gekomen."

"Ik ben toen de vluchtstrook opgegaan, uitgestapt en rende naar het water. In eerste instantie lag de auto op z'n zij. Toen dacht ik dat degenen die in de auto zaten in elk geval wel adem konden halen, maar toen zakte de auto de diepte in. Meteen rende ik het water in en probeerde een portier open te krijgen. Ik was alleen, niemand volgde. Ik dacht niet na."

'Ik kroop zelf in de auto'

"Ik zat tot mijn knieën onder water en had heel veel kracht nodig om de portier open te trekken. Toen zag ik een man in de auto heel wild spartelen onder het water en ik kon hem eerst niet eens helpen." Remco is even stil en vervolgt dan zijn verhaal.

"Ik dacht serieus: ik moet hem een stomp geven om hem rustig te krijgen. En toen dook ik in de auto, kroop onder hem door en heb hem in zijn zitting geduwd. Toen kon ik de gordel los krijgen en kreeg de man omhoog. Hij kon weer ademhalen. Maar het was achteraf eigenlijk het stomst wat ik kon doen, want als ik zelf vast was komen te zitten, was ik ook verzopen. Het was een behoorlijk heftige ervaring."

'Ik heb hem niet meer gesproken'

Remco Kompier verbaast zich de dag na zijn heldendaad nog hoe intens zo'n moment kan zijn. "Ik was echt kapot achteraf. Ik was op. Het was ook heel zwaar om uit het water te komen. Het water was te ondiep om te zwemmen of te reddingszwemmen. Je hebt ook nergens grip. Ik was met die man bij me aan het worstelen om aan de kant te komen. Mijn energie was helemaal weg toen ik met die meneer aan de kant kwam. En toen hoorde ik achter me en jongedame roepen dat ik geholpen moest worden."

"Toen wilden ze eerst mij uit het water trekken, maar ik zei dat ze eerst die man uit het water moesten trekken. Daarna haalden ze mij eruit. De vrouw zat inmiddels op het droge aan de andere kant. Die was door een ander geholpen. Toen kwam bij mij alles los. Ik heb die man niet meer gesproken."

'Help die jongen dan toch!'

"Heel veel hulp kreeg ik niet. De politie zei achteraf dat je twee soorten mensen hebt bij een ongeluk. Je hebt mensen die bevriezen en je hebt mensen die handelen. Mensen die bevriezen kunnen daar niets aan doen. Dat is hun karakter. En blijkbaar ben ik degene die handelt. Daar kan ik dus ook niets aan doen", besluit Remco met een glimlach.

De hulpdiensten namen na zijn reddingsactie de zorg over. Remco kon zijn rit vervolgen. De man en vrouw uit Nijkerk zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met de inzittende(n) van het andere voertuig gaat, is niet bekend.

