'We hoeven het niet altijd eens te zijn', De Graafschap reageert op actie fans

"We kennen het standpunt van de supporters. We respecteren ook de protestactie, maar we zijn het in dit geval niet met ze eens. Maar dat hoeft ook niet altijd." Zo reageert Hans Martijn Ostendorp, de algemeen directeur van De Graafschap, op het protest van supportersgroep Brigata Tifosi.

De groep hing vrijdagochtend in alle vroegte een spandoek op aan het stadion in Doetinchem. De boodschap: aanvaller Ralf Seuntjens mag nooit meer het shirt van De Graafschap dragen.

De voetballer maakte eerder deze week bekend na het seizoen over te stappen naar NAC Breda, een concurrent van de Superboeren in de strijd om promotie naar de eredivisie. De transfer ligt daarom extra gevoelig.

Ostendorp had eerder deze week al van de fans begrepen dat ze wilden dat Seuntjens zou worden verbannen. "De trainer gaat over de opstelling. Wij hebben als club alle vertrouwen in Seuntjens en geven hem dat vertrouwen ook. Ik heb zojuist gebeld met de voorzitter van de Brigata Tifosi en hem gezegd dat we hun boodschap aan Mike Snoei, onze trainer, zullen overbrengen."

Boos over video

Ostendorp vindt het prima dat de fans hun ongenoegen duidelijk maken. "Daar hebben we respect voor." De manier waarop De Graafschap naar buiten bracht dat Seuntjens naar NAC verkast, maar voor de Doetinchemmers blijft spelen riep ook boosheid op. De fans van Brigata Tifosi vonden dat er een toneelstuk voor de camera werd opgevoerd door alle betrokkenen.

Bekijk die beelden. De tekst gaat daaronder verder.

"We wilden in één boodschap ons verhaal vertellen", zegt de directeur. "Dat hebben we op deze manier gedaan en ik vind dat dit een hele effectieve manier is. Ik heb er ook de nodige positieve reacties op gekregen. We willen zo transparant mogelijk zijn."

Voor De Graafschap kan een roerige week vrijdag een positief einde krijgen als er gewonnen wordt bij Telstar. Als dat duel gewonnen wordt, pakken de Superboeren de periodetitel. "Als dat lukt, kunnen we hopelijk snel een streep onder dit onderwerp zetten", hoopt Ostendorp. "Er is voor ons maar een ding belangrijk nu en dat is promoveren."

