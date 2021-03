'Houdoe en bedankt!', fans willen dat Ralf Seuntjens niet meer voor De Graafschap speelt

Supportersgroep Brigata Tifosi van De Graafschap wil dat aanvaller Ralf Seuntjens niet meer in actie komt voor de Doetinchemse club. Mede daarom hingen ze vrijdagochtend in alle vroegte een spandoek op aan het stadion in Doetinchem, samen met een treinkaartje voor de aanvaller.

"Na de gebeurtenissen van deze week kunnen wij niets anders concluderen dan dat Ralf niet meer voor de volle honderd procent het De Graafschap-belang voor ogen heeft", aldus de supporters op de site van de Brigata Tifosi. Naast het spandoek aan het stadion, hing op de deur van het stadion ook een brief aan de spelersgroep met daarbij een treinkaartje, een enkele reis naar Breda voor Ralf Seuntjens, zo schrijft mediapartner REGIO8.

De supporters vergelijken in de brief de situatie van Jordy Tutuarima - van begin dit seizoen - met die van Seuntjens: "Jordy Tutuarima kreeg aan de beginperiode van dit seizoen ook te maken met een disciplinaire sanctie nadat hij aangaf een vertrekwens te hebben. De kwestie Ralf is ons inziens nog een stapje erger. Wij zijn van mening dat Ralf dan ook hetzelfde behandeld dient te worden als Jordy Tutuarima destijds. Gelijke monniken, gelijke kappen"

De video die door de club online is gezet en waarin Seuntjens en algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp de situatie uitleggen, wordt door de supporters een in het schrijven als 'een toneelstukje' weggezet: "Het in scene gezette statement dat vanuit de club online is verschenen doet schade aan de geloofwaardigheid van De Graafschap en minacht daarmee de trouwe achterban."

De bewuste video. De tekst gaat onder de tweet verder.

'Seuntjens buitenspel zetten'

De spelersgroep wordt tenslotte in de brief gevraagd om Seuntjens buitenspel te zetten: "Door dat te doen, elimineren we niet alleen een mogelijk risico op ons einddoel (eredivisie), maar veel belangrijker nog: onze geloofwaardigheid komt niet in het geding. Eén van de belangrijkste kernwaarden binnen onze club! Daarom doen wij wat jullie gelijk hadden moeten doen: Ralf voorzien van een enkeltje Breda."

Seuntjens maakte eerder deze week bekend dat hij na het seizoen voor NAC Breda gaat spelen. NAC en De Graafschap zijn dit seizoen concurrenten in de promotiestrijd in de eerste divisie en daarom ligt de overgang gevoelig.