Dit waren de hoogtepunten uit ons verkiezingsdebat

In het Debat van het Oosten debatteerden donderdagavond vier zittende Kamerleden en vier kandidaten voor het parlement uit Gelderland en Overijssel over vier thema's: stikstof, wonen, veiligheid en of Oost-Nederland wel voldoende wordt gehoord door 'Den Haag'.

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt en GroenLinkser Lisa Westerveld uit Nijmegen vonden elkaar tijdens het debat op het gebied van onderwijs. Minder leerlingen op een school in Twente en de Achterhoek betekent het einde van het dorp, sprak de Enschedeër. Westerveld: "Minder leerlingen, betekent minder geld naar die school."

Onder de deelnemers waren behalve Omtzigt uit Enschede en Westerveld de Kamerleden Rob Jetten uit Ubbergen (D66) en Ermeloër Eppo Bruins. Bruins zit voor de ChristenUnie in de Kamer.

Kijk hier het debat in zijn geheel terug. De tekst gaat daaronder verder.

Kandidaten voor de Tweede Kamer deden tijdens het debat hun best zich te profileren.

'We moeten eten'

Nieuwkomer Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging beet zich meteen vast in het thema stikstof. Door een gerechtelijke uitspraak over stikstof mogen minder huizen en wegen worden gebouwd, is de maximumsnelheid op snelwegen 100 kilometer per uur. In de ogen van Van der Plas zijn de boeren de gebeten hond, mede door de gewraakte uitlating van D66-Kamerlid De Groot dat de veestapel moet worden gehalveerd. Die uiting zette een massaal protest van boeren in gang, ook vanuit Gelderland. Van der Plas: "We moeten eten in ons land."

Zie ook: 'Gelderland moet harder op de trommel slaan in de Tweede Kamer'

Van der Plas: "Halvering van de veestapel is symboolpolitiek om de boeren uit ons land te jagen." Ze had in Eppo Bruins een medestander. "Boeren hebben het hartstikke moeilijk, maar ze zien aan de overkant (in Flevoland. red.) dat er een vliegveld opengaat."

Minister van Wonen

Andere debutant, Charlotte Brand (PvdA, Nijmegen), brak een lans voor een minister van Wonen in een nieuw kabinet. "De regie moet terug naar het Rijk en ik wil een Prins Bernhard-belasting; niemand heeft 600 woningen nodig om te wonen." Nicole Temmink (Zwolle, SP) hield een pleidooi voor meer sociale woningen.

De komende tien jaar moeten in ons land één miljoen huizen verrijzen. Moet daarvan de helft in het Oosten komen te staan, was de vraag. "Dat het Rijk lokaal bestuur gaat overrulen, zie ik niet zitten", aldus Ubbergenaar Jetten. "Je kunt een weiland uitkiezen, maar als je geen geld hebt voor winkels en voorzieningen, bouw je er geen prettige wijken mee. Laat dorpen en steden zelf wijken uitkiezen."

De uit Doetinchem afkomstige Thom van Campen staat op een verkiesbare zestiende plek bij de gedoodverfde winnaar van de verkiezingen, VVD. Hij voelde zich hoorbaar het prettigst bij het thema veiligheid: "De georganiseerde misdaad moet worden aangepakt. Er wordt zoveel verdiend, bendes verrijken zichzelf en ze zijn de overheid te slim af."

Onenigheid over meer politie naar de regio klonk donderdagavond niet. De politie moet weer zichtbaar worden in de regio, vonden alle sprekers. Jaren geleden ging het mes in het oostelijke politiekorps. Van Campen zei dat zijn partij 300 miljoen euro overheeft om dat te herstellen. De terugkeer van de wijkposten in de Gelderse kernen kan de BoerBurgerBeweging van Van der Plas niet snel genoeg gaan. "Je ziet drugslabs in lege boerenschuren die criminelen hebben overgenomen."

Als de aardbevingen in Amsterdam waren geweest, dan waren de mensen allang gecompenseerd

Van de huidige 150 Kamerleden komen er 21 uit Overijssel en Gelderland. CDA'er Omtzigt is voor meer regionale vertegenwoordiging. Wie vanuit de regio is gekozen, heeft ook het mandaat van de Overijsselse en Gelderse kiezer, sprak de Enschedeër in het debat dat was georganiseerd door RTV Oost en Omroep Gelderland. "Dan ben je ook onafhankelijker, sta je niet met je gezicht naar de partijtop maar naar de kiezer."

De oostelijke regio komt er vaak bekaaid vanaf. Jetten vindt dat oostelijke Kamerleden vaker op de trom moeten slaan. "In Limburg lobbyen ze volop." Omtzigt: "Als je als regio niet vertegenwoordigd bent, word je overgeslagen."

Het Twentse Kamerlid dat zich vastbeet in de toeslagenaffaire en dat leidde tot de val van het derde kabinet Rutte, haalde zelfs de aardbevingen in Groningen aan. Gedupeerden wachten nog altijd op compensatie. "Als de aardbevingen in Amsterdam waren geweest, waren de mensen allang gecompenseerd."

Aan het einde van het Debat van het Oosten gaf Omtzigt nog een stemadvies aan zwevende kiezers: "Kijk of je bij jouw partij een kandidaat ziet uit het Oosten. En als je er goed bij voelt, stem op die persoon."

Bekijk de video.