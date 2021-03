'Gelderland moet harder op de trommel slaan in de Tweede Kamer'

In het debat waarin politici uit de provincies Gelderland en Overijssel met elkaar in gesprek gingen over stikstof, wonen, veiligheid en vertegenwoordiging van het Oosten in Den Haag, kwam het gesprek het meest los bij het laatste onderwerp. Jetten uit Ubbergen vindt niet dat er per se meer volksvertegenwoordigers uit Gelderland de Tweede Kamer in moeten. "Hoe meer er uit het Oosten komen, hoe gezelliger. Maar ik vind het niet doorslaggevend."

Hij vindt dat de Kamerleden uit deze regio de laatste jaren al goed de belangen Gelderland en Overijssel hebben vertegenwoordigd. "Maar ik denk wel dat het goed is dat Overijssel en Gelderland wat harder op de trommel slaan. Als ik zie dat een provincie als Limburg zonder schaamte lobbyt voor alles wat er in die provincie speelt. We vergeten soms dat we in Gelderland de kracht hebben van energietransitie, van de nieuwe maakindustrie, van een combinatie van natuur en landbouw, dat mogen we met veel meer trots uitdragen."

Als Nicole Temmink (SP) dan Jetten vervolgens aanspreekt op het feit dat hij juist als volksvertegenwoordiger moet praten met de mensen en die onderwerpen moet opwerpen in de Kamer, sluit de D66-politicus zich daar wel bij aan. "Wij moeten ook als Kamerleden en overheden meer aankloppen. Dan weten ze in Den Haag ook wat er in Gelderland en Overijssel gebeurt."

Pieter Omtzigt van het CDA gaf elke stemmer aan het einde van het debat dan ook nog een tip mee om meer voor elkaar te krijgen in Den Haag. "Kijk op de kieslijst en kijk of er een kandidaat uit het Oosten op de lijst staat en kies daarvoor."

Kijk het debat terug

Bent u benieuwd wat andere partijen vinden over thema's als stikstof, wonen, veiligheid en vertegenwoordiging van het Oosten in Den Haag. Het hele 'Debat van het Oosten' is hieronder terug te kijken.