Meer duidelijkheid rond zonneparken moet weerstand verminderen

Moet de gemeente een actieve of juist een faciliterende rol spelen als het gaat om zonneparken? Tegen de aanleg van die parken is in de Apeldoornse dorpen veel weerstand. Daarom moet die gemeente beleid opstellen om duidelijk te maken wat zijn rol is. Ook moeten omwonenden een grotere rol krijgen.

De gemeenteraad nam donderdagavond twee moties aan om dit mogelijk te maken. Weerstand tegen zonneparken ontstaat vaak doordat omwonenden niet overtuigd zijn van de noodzaak van die parken op de aangewezen locatie. Daarnaast vinden tegenstanders doorgaans dat zij niet gehoord worden door gemeente of de zonnepark-ontwikkelaar.

Daken volleggen, omwonenden betrekken

Door helderdere kaders te stellen moet daar verandering in komen. Bijvoorbeeld door de gemeente beter te laten kijken naar het volleggen van daken in de buurt, door duidelijk te maken wat de rol van de gemeente is in het geheel en door omwonenden meer (ook qua financiële compensatie) te betrekken. Ook kan Apeldoorn lering trekken uit hoe andere gemeenten met de kwestie omgaan.

In Loenen bestaat bijvoorbeeld veel weerstand tegen de aanleg van een zonnepark. Inwoners zijn er niet van overtuigd dat dit de beste locatie is en wijzen erop dat men daar al veel doet aan duurzame energieopwekking, onder meer door een eigen energiecoöperatie op te richten. Met de aangenomen moties zouden hun zorgen (deels) kunnen worden weggenomen.

'Heb geduld'

Wethouder Maarten van Vierssen riep op geduld te hebben, omdat de gemeente nog bezig is in kaart te brengen hoe de toekomst van duurzame energie er precies uit gaat zien in Apeldoorn. Desalniettemin werden de moties in stemming gebracht - en aangenomen.

