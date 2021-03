Ondernemers krijgen een steuntje in de rug: 'Laatste coronaloodjes mogen niet te zwaar zijn'

Het college van Winterswijk heeft uit het reeds bestaande 'coronafonds' van 2,5 miljoen euro 500.000 euro gereserveerd voor deze acute financiële handreiking.

De opzet is dat in het winkelcentrum in Winterswijk als gevolg van de coronacrisis door gedwongen sluiting geen leegstand ontstaat. Ook Winterswijkse marktkooplui en groepsaccommodaties kunnen van de regeling gebruik maken.

Onafhankelijk drietal

Er is een onafhankelijk drietal, bestaande uit oud-wethouder Wim Aalderink en Sheron Chapman en Stuart Wier, beiden ondernemer met een financiële achtergrond, dat de aanvragen voor acute hulp autonoom beoordeelt. Daardoor kan een winkelier bijvoorbeeld ook de komende drie maanden de huur betalen en zijn zaak in de benen houden.

De regeling kwam er donderdagavond tijdens een extra raadsvergadering niet zonder slag of stoot door. CDA en D66 wilden de inschrijftermijn voor steun te beperken tot één of twee weken. Om vervolgens inzicht te hebben in het totaalbedrag en dat eventueel te verhogen.

'Snelheid geboden'

Wethouder Henk Jan Tannemaat benadrukte dat sommige ondernemers misschien pas over één of twee maanden kunnen inschatten of ze financiële hulp nodig hebben. "Dan zou het niet fijn zijn als ze er naast grijpen", stelde Tannemaat. "Snelheid is geboden, er gloort licht aan het eind van de tunnel en daarom zijn de komende drie, vier maanden essentieel."

CDA-fractievoorzitter Wim Wassink wees op het gevaar van misbruik door ondernemers die het geld niet nodig hebben of aanwenden voor een ander doel. "We doen het op basis van vertrouwen", reageerde Tannemaat. "De insteek is transparantie en we willen ruimhartig zijn, maar we doen wel een beroep op de eerlijkheid van de ondernemers. Daarbij hebben we vertrouwen in het drietal dat de aanvragen beoordeelt."

Bodem in zicht

Wethouder Inge Klein Gunnewiek erkende dat 'er sprake is van staatssteun, maar wel geoorloofde staatssteun.' En ze onthulde dat de bodem van het 'coronafonds' in zicht is: "Als er veel belangstelling is dan komen we snel bij u terug, want na deze 500.000 euro is de pot van de taskforce van 2,5 miljoen euro bijna leeg."

Uiteindelijk, na middernacht, werd het overbruggingsplan aangenomen. "We stemmen als CDA met frisse tegenzin in en doen dat voor de ondernemers", verklaarde Wassink. "Het voorstel rammelt nog aan alle kanten en we hopen aan die 500.000 euro genoeg te hebben.