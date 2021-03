Eindelijk goed nieuws voor nierpatiënt Stanley

Nierpatiënt Stanley de Fretes uit Doetinchem kreeg donderdag aan het einde van de middag eindelijk het nieuws waar hij zo vurig op hoopte: De donortransplantatie kan doorgaan. Eind 2019 deed Fretes een bijzondere oproep in het programma Gelderland Helpt. Hij was op zoek naar iemand die hem een nier wilde schenken. De noodkreet leverde hem een donor op uit Amsterdam. De afgelopen dagen kwam de transplantatie onverwacht op losse schroeven te staan.

Bij de laatste onderzoeken was onzekerheid ontstaan over de gezondheid van de donor, waardoor Stanley zijn felbegeerde nier misschien toch niet zou kunnen ontvangen. Die onzekerheid is nu weggenomen en Stanley hoopt al over een paar weken met een nieuwe nier door het leven te kunnen. Daarmee komt een einde aan een jarenlange periode van nierdialyse en dan kan hij ook eindelijk weer gewoon plassen. De 63-jarige Doetinchemmer is heel erg blij met het nieuws.

Op Radio Gelderland vertelde Stanley aan het begin van de middag over de grote onzekerheid waarin hij toen nog verkeerde. Als het slecht nieuws was geweest, dan had verder leven voor hem niet veel zin meer.

Luister naar de radioreportage:

Enkele uren na de uitzending kwam er gelukkig goed nieuws. De donor uit Amsterdam is gezond en kan haar nier afstaan aan Stanley. Hij kan niet wachten tot de transplantatie daadwerkelijk plaatsvindt en durft weer te dromen over de toekomst. In augustus wordt hij voor het eerst grootvader.

In november 2019 zond Omroep Gelderland een documentaire uit over het leven Stanley, getiteld Nier gezocht.

Bekijk hier de documentaire: