Chickfriend zegt sorry tegen boeren: 'Dit hebben we niet gewild'

Medewerkers van Chickfriend in actie bij het behandelen van stallen Foto: medewerkers Chickfriend in actie in de stallen

Justitie verdenkt twee mannen uit Barneveld en Nederhemert ervan het verboden middel fipronil in kippenstallen te hebben gespoten. Hierdoor raakten miljoenen eieren en kippen vervuild. Oud-eigenaar Mathijs IJ. vertelt in tranen dat hij spijt heeft van wat er is gebeurd tijdens de fipronilcrisis in 2017.

Beide mannen voeren het woord aan het einde van de strafzaak tegen hen in de rechtbank in Zwolle. Ze vertellen dat ze op advies van hun advocaten tot nog toe het zwijgen toe deden. In hun ogen trad de Nederlandse Voedsel -en Warenautoriteit hard op toen bleek dat het verboden middel fipronil in de eieren zat. Beide mannen worden opgepakt en in de cel gezet.

Chickfriend had illegale middelen in haar bezit

De mannen bevestigen enkele zaken die hen ten laste zijn gelegd. Zo klopt het volgens de heren dat ze illegale middelen gebruikten. De verdachten geven ook toe dat ze chemische stoffen hebben verstopt en weggehaald. De oud-eigenaren houden wel vol dat ze niet wisten wat de samenstelling was van de stof, die werd gezien als 'wondermiddel' tegen bloedluis.

Justitie zegt dat de mannen wel degelijk bekend waren met fipronil. Dat blijkt uit telefoon- en emailverkeer. Op zitting verklaren de verdachten juist weinig te weten van biociden, bestrijdingsmiddelen waarmee je organismen kan doden.

De oud-eigenaren van Chickfriend zeggen verder dat ze te goed van vertrouwen zijn geweest. Het middel met fipronil werd via de Belgische leverancier verkregen en hen is voorgespiegeld dat het legaal was.

Advocaten: "Fipronil was niet schadelijk, daarom geen celstraf"

De advocaten voeren aan dat fipronil niet zo schadelijk is als nu wordt gezegd door justitie. Op dat punt moet vrijspraak volgen zeggen de raadsmannen. Volgens interne stukken van de overheid zou de stof fipronil in de mate waarin het is aangetroffen niet gevaarlijk zijn.

Via de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) hebben de raadsmannen bij Bureau Risicobeoordeling & Onderzoek (BuRO) een onderzoek opgevraagd. BurO is een onafhankelijk onderdeel van de NVWA. In dat document van BuRo staat "Januari 2017: Geoordeeld wordt dat er geen sprake is van een acuut gevaar voor de volksgezondheid dat onmiddellijk optreden noodzakelijk maakt."

Chickfriend hoopt op vergeving van de pluimveehouders

Martin van de B. uit Barneveld probeert de schuld deels bij de Nederlandse Voedsel -en Warenautoriteit te leggen. "Boeren zijn in wanhoop gejaagd door regeldrift van de NVWA." Dit zegt hij niet om zichzelf vrij te pleiten legt hij uit. Verder hoopt hij vooral op vergeving van de pluimveehouders: "Dat het weer recht mag worden tussen ons." Ook zijn compagnon vertelt dat in tranen.

Het Openbaar Ministerie stelt dat beide eigenaren een product tegen bloedluis hebben verkocht terwijl ze wisten dat het schadelijk was voor de (volks)gezondheid en milieu. Ze verzwegen dit voor de pluimveehouders zegt Justitie. Ook noemt het OM dit de grootste fraudezaak ooit en eist daarom celstraffen en boetes.

Over ruim vier weken volgt de uitspraak.

Zie ook: Cel en boete geëist tegen eigenaren Chickfriend om fipronil