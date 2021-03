Stop de verspilling: Radboudumc komt met proef om minder medicijnen weg te gooien

Medicijnen blijven soms over: omdat er te veel zijn, het niet bevalt of de patiënt overleden is. Foto: Pickpik

Het Radboudumc in Nijmegen gaat ongebruikte medicijnen tegen kanker alsnog aan patiënten geven. Het gaat om dure geneesmiddelen, die anders zouden worden weggegooid. Het project is een proef in samenwerking met ziekenhuizen in Den Bosch, Nieuwegein en Utrecht.

Projectleider Charlotte Bekker van het Radboudumc zegt dat in Nederland jaarlijks voor minstens 100 miljoen euro aan ongebruikte medicijnen wordt weggegooid. Verspilling, vindt het ziekenhuis. De medicijnen blijven over omdat mensen er te veel hebben ontvangen, omdat het middel de patiënt niet beviel of omdat iemand overleden is.

Medicijnen weggooien schaadt het milieu echter en bovendien worden goedgekeurde producten ongebruikt weggegooid. Om dat tegen te gaan zullen de ziekenhuizen een jaar experimenteren. In de doosjes van oncologische medicijnen wordt een temperatuurchip mee verpakt en de dozen worden verzegeld.

Controle

De ziekenhuisapotheken controleren bij ingeleverde, overgebleven medicijnen of het zegel niet verbroken is. Daarna controleren ze de houdbaarheidsdatum en of de bewaartemperatuur niet is overschreden. Is alles in orde, dan krijgt een andere patiënt die medicijnen.

Projectleider Bekker is al langer op een missie om medicijnverspilling tegen te gaan. In 2019 liet ze weten dat artsen er goed aan zouden doen medicijnen op maat te verstrekken. Dat zou tot 40 procent van de verspilling tegengaan.

Zie ook: Radboudumc wil medicijnverspilling tegengaan