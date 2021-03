Thibo Baeten wil vooral veel leren nu bij NEC

In Helmond zorgde hij als invaller voor de 0-7. "Ja, het was een mooie overwinning. Ik was blij dat ik nog een doelpuntje kon meepikken. Ik ben er wanneer de coach mij nodig heeft. Ik wil dit seizoen vooral veel bijleren. Ik kijk naar de ouderen, zoals Edgar Barreto, Rens van Eijden en Rangelo Janga. Zo probeer ik een betere spits te worden."

Baeten integreert makkelijk bij NEC. "Het is een toffe groep. We lachen veel. Maar af en toe moeten we ook op de feiten worden gedrukt en dat gebeurt ook wel. Ik vind het voetbal heel anders. Er ligt meer ruimte. Het is mooi om samen te spelen met Edgar Barreto. Hij heeft nog steeds een geweldige techniek. Hij heeft heel veel ervaring, daar leer ik veel van."

Alles is gericht op mei, als NEC de play-offs gaat spelen. "Ik denk dat we nu match per match moeten focussen en dan moeten we er staan in de play-offs. Dan moeten we zien wat we daar kunnen rapen. Het zou mooi zijn en ook wel verdiend, gezien de ploeg die we hebben, als we kunnen promoveren."