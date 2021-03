We helpen je een handje: dit zijn alle stemwijzers op een rij

Het is al bijna zover. Woensdag 17 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen en mogen we naar het stembureau. Kwetsbare mensen mogen trouwens maandag 15 en dinsdag 16 maart al een stem uitbrengen. De vraag is, op welke partij. En op wie? Het invullen van een stemwijzer kan helpen, we zetten er een aantal voor je op een rij.

Het lijkt wel alsof er bij iedere verkiezing weer meer partijen bijkomen. En dat er ook steeds meer stemwijzers bijkomen. Een stemwijzer is voor de zwevende kiezer een handige manier om een partij te vinden die bij je past.

De vraag is, wat is voor jou belangrijk? De beloftes in het verkiezingsprogramma? Of hoe de huidige partijen de afgelopen periode hebben gestemd in de Tweede Kamer?

De Stemchecker van de Volkskrant is gebaseerd op het idee dat er niet gekeken wordt naar wat een partij belooft, maar hoe zij daadwerkelijk hebben gestemd in de Tweede Kamer. Je krijgt dertig vragen voorgeschoteld waar je met voor of tegen op kunt stemmen. Het resultaat laat zien met welke partij je het meeste op één lijn zit (en welke juist niet en alles daar tussenin).

Partijgedrag.nl gaat uit van dit zelfde principe, maar is veel uitgebreider en daardoor ook minder overzichtelijk. Op de website kun je een onderwerp aanvinken dat voor jou belangrijk is, bijvoorbeeld natuur of economie. Je krijgt dan verschillende moties voorgelegd waar je zelf op kunt stemmen. Klik op resultaat en kijk welke partijen het meest overeenstemmen met jouw keuze.

De website Slimmer-kiezen schotelt de moties van de afgelopen vier jaar voor. Nadeel van deze stemwijzer is dat je de hele motie en toelichting moet lezen. Neem er de tijd voor dus.

Stemwijzer vermomd als computerspel

Hoeft het voor jou niet zo droog en zo serieus? Dan is de Keezers Quest van het tv-programma Zondag met Lubach absoluut een aanrader. Deze stemwijzer is vermomd als een old school computerspel en is meerdere keren te spelen.

Stemwijzer voor wonen of cannabis

Dan zijn er ook nog stemwijzers voor specifieke thema's zoals

Algemene stemwijzers

Geen idee op welke partij je moet stemmen? Ën hou je het liever algemeen? Dan zijn deze stemwijzers, gebaseerd op de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen, iets voor jou:

Wat opvalt is dat bij het invullen van alle genoemde stemwijzers verschillende partijen uit de bus komen. Sterkte voor wie straks met het rode potlood in de hand nog aan het zweven is.