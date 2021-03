De Graafschap ziet derde periode als 'subdoel' in promotiestrijd

In Velsen kan de ploeg van trainer Snoei de periodetitel veilig stellen. De Graafschap heeft alles in eigen hand. De club uit Doetinchem is al twee maanden aan een imposante serie bezig en verloor na de winterstop alleen op 2 januari van Almere City. Een periode winnen levert ongeveer 60 duizend euro op voor de kas. Ook zijn de Achterhoekers dan verzekerd van de nacompetitie waarin promotie kan worden afgedwongen.

Spannend

De Graafschap is dit seizoen echter alleen bezig met rechtstreekse promotie via de normale ranglijst. De eerste twee ploegen gaan naar de eredivisie. De Graafschap staat op dit moment tweede. "De periode is dan ook een subdoel", zegt Snoei. "Maar het is wel weer een bevestiging dat we op de goede weg zijn. Normaal gesproken zouden we hem al binnen gehad met deze serie, maar het is nog spannend omdat andere ploegen zoals Go Ahead en NAC het ook goed doen en nog kans hebben."

Windkracht 10

Vrijdag speelt De Graafschap aan de Noord-Hollandse kust tegen Telstar. Barre omstandigheden worden verwacht. "Het gaat stormen, windkracht 10", heeft Snoei al vernomen. Psychologisch voordeel is wellicht dat De Graafschap al weken goed voor de dag komt in uitwedstrijden. Roda JC, Volendam en ook NEC werden overtuigend verslagen.

Voordat Snoei in de zomer van 2019 naar De Graafschap ging, werkte hij een aantal jaren bij Telstar. Hij liet de cultclub geruime tijd aantrekkelijk voetbal spelen. Melvin Platje was destijds één van de spelers.

Cambuur

In Velsen tellen vrijdagavond (21.00 uur) alleen maar drie punten voor De Graafschap in de superspannende strijd om de bovenste twee plaatsen. "We kijken niet alleen naar onderen, maar ook naar Cambuur", zegt Snoei. "Dat verschil is weliswaar zes punten, maar we proberen er nog alles aan te doen om ze in te halen."

De Graafschap kent in aanloop naar het duel in Velsen twee twijfelgevallen. "Melvin Platje heeft wat last, maar traint vandaag nog. Dat komt denk ik wel goed. Jordy Tutuarima is ook niet helemaal fit."

Vermoedelijke opstelling: De Boer; Lelieveld, Van Heertum, Van Huizen, Van de Pavert, Tutuarima; Verbeek, Leemans, Lieftink; Seuntjens, Van Mieghem.