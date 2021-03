Hattems carillon speelt donderdagmiddag ‘Radar Love’

Op diverse carillons in Nederland wordt donderdagmiddag om 17.15 uur het nummer Radar Love van de Golden Earring gespeeld. Ook op het carillon van de Grote of Andreaskerk in Hattem hoor je deze hit van de Nederlandse rockband. Het is een eerbetoon aan gitarist en medeoprichter George Kooymans, die vandaag 73 wordt.

Vorige maand werd bekend dat de muzikant lijdt aan de spierziekte ALS en daardoor niet meer kan optreden. De band liet daarna weten niet zonder hem verder te gaan. Fans bedachten het plan om met zoveel mogelijk mensen tegelijkertijd naar het nummer te luisteren op zijn verjaardag. Het nummer wordt ook gedraaid in het Haagse Zuiderpark en op de radiozenders NPO Radio 1, Radio 2, Radio 5 en 3FM.

‘Pittig’

Martien van der Knijff, beiaardier van Hattem, Zwolle, Hasselt en Elburg gaat de uitdaging aan, want het is volgens hem best een pittig stuk. “Het is een rocknummer in een snel tempo en het is op het randje van wat je op een carillon kan spelen.” Met wat aanpassingen is het toch gelukt om het gehele stuk te spelen. Vanuit Zwolle speelt hij live, het carillon in Hattem wordt aangestuurd door een computer die door Martien is geprogrammeerd. Wat hem betreft mag het nummer wel vaker te horen zijn dan één keer en daarom spelen het geautomatiseerde carillon van de Andreaskerk het nummer tot 19.00 uur.

Groot succes

Radar Love is een van de grootste hits van de Golden Earring. Het nummer was ook een groot succes in het buitenland. Zo haalde de single in 1974 de dertiende plaats in de Amerikaanse Billboard Hot 100.