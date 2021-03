Coronawandelaars poepen in het bos, boswachters zijn het 'schijtzat'

"Zodra ik een tissue zie weet ik al hoe laat het is. Dan ligt er eigenlijk altijd mensenpoep in de buurt."

Elke dag gaat Bennie Wisselink bij Zelhem wel op pad met zijn rottweiler. "Ja ik loop graag op De Langenberg, dat is een dertig hectare groot bosgebied aangelegd op een oude vuilstort. Lekker heuvel op en af, dat is goed voor mijn conditie." Maar sinds de lockdowns ziet hij steeds vaker dat andere wandelaars gewoon in het wild gepoept hebben. De tissues markeren als witte vlaggen de plekken waar mensen hun behoefte hebben gedaan. "Smerig", is het kortste wat Bennie er over kan zeggen

Ook boswachters zien stinkende trend

Ook Staatsbosbeheer is opgevallen dat veel wandelaars de natuur als toilet gebruiken. Sanderijn Harleman hoort het van haar collega boswachters. Toch is zij iets milder dan Wisselink. Voor haar staat het belang van de dieren voorop, ook al heeft zij begrip voor wandelaars met hoge nood.

"Het is nu broedseizoen en er worden veel jonge dieren geboren. Wij snappen dat in deze coronatijd veel zaken als restaurants en koffiehuizen gesloten zijn en als je nodig moet, dan kan je daar ook niets aan doen. Maar als je in het bos je behoefte doet, ruim dan daarna even je troep op. Neem de tissues even mee en gooi het in een prullenbak. En doe wat zand over je rotzooi."

Ophouden of opruimen

Bennie ziet hoe zijn rottweiler graag aan mensenpoep snuffelt en er vervolgens een hap uit wil nemen. "Ja en dan kom ik thuis en waaien de kleinkinderen aan en het eerste wat de hond doet is aan ze snuffelen en ze aflikken. De hond weet niet beter maar dat is toch niet hygiënisch."

Daarom heeft Bennie nog een verzoek aan medewandelaars met hoge nood. Hij zou graag zien dat zij de grote boodschap ophouden of opruimen.