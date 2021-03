Ralf Seuntjens is aanvoerdersband kwijt, maar blijft basisspeler bij De Graafschap

De Graafschap heeft een aantal hectische dagen achter de rug. Het plotselinge vertrek van Seuntjens naar concurrent NAC Breda zorgde voor veel ophef en emoties bij de Doetinchemse club en zijn fans.

Commotie

Er ontstond maandag ook irritatie, omdat Seuntjens aanvankelijk niets van zich liet horen richting de club nadat hij voor een camera van ESPN zondag was ingegaan op de interesse van NAC. De clubleiding, inclusief trainer Mike Snoei, reageerde intern verbolgen op de bevestiging van Seuntjens dat hij in onderhandeling was met de club uit zijn geboortestad. "Ik snap de commotie", reageerde de 31-jarige spits donderdag bij het wekelijkse mediamoment op De Vijverberg.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Door de voordeur

"Het was de hele week hectisch met weinig rust", ging Seuntjens verder. "Maar dat hoort er wel bij als je zo'n beslissing neemt. Tot 30 juni ga ik alles geven voor De Graafschap. Daar hoeft niemand aan te twijfelen. Ik wil hier door de voordeur weg. De club is veel groter dan Ralf Seuntjens. Dus daarom snap ik al die vragen over mij ook niet zo. Morgen moeten we de derde periode winnen bij Telstar. Dat is ook het enige dat telt nu."

Toch werd donderdag ook duidelijk dat Seuntjens gemengde gevoelens heeft overgehouden na de (interne) reacties vanuit de club. "Deels begrijpelijk", reageerde de Bredanaar waarbij hij het achterste van zijn tong niet liet zien. "Persoonlijk vind ik het allemaal wat overtrokken. Ik heb gewoon een keuze gemaakt. Dat die slecht valt, begrijp ik."

Bescherming

Trainer Mike Snoei reageerde even later vrij luchtig op de kwestie. Tijdens een indringend gesprek tussen hem en de ervaren centrumspits kreeg de speler te horen dat hij geen aanvoerder meer is in het restant van dit seizoen. "Ik weet niet wat ik hier van moet vinden. De trainer moet er maar over vertellen. Ik doe dat niet", aldus Seuntjens enigszins cryptisch.

Ted van de Pavert

"Hij kan nu niet meer het boegbeeld zijn naar buiten", meent Snoei. "Dat gaat Ted van de Pavert nu doen, die kan dat ook prima. Ralf kan zich volledig focussen op zijn spel. Hij heeft nu een ander toekomstperspectief. En als je dan ook nog het uithangbord bent in de media, krijg je hierover weer veel vragen. We moeten hem nu ook even in bescherming nemen."

'Timing slecht'

Toen het nieuws over een vertrek naar concurrent NAC zondag naar buiten sijpelde, hielden ze bij De Graafschap de kaken een aantal dagen stijf op elkaar. Achter de schermen reageerde Snoei emotioneel en naar verluidt zeer teleurgesteld op het vertrek van zijn 'rechterhand' in de selectie. In de vertrouwensband tussen hem en Seuntjens is een deuk ontstaan. Voor de camera speelde de trainer uit Didam donderdag een rol en reageerde hij vrij mild. "Zo is de voetballerij", zei Snoei.

'Vijf minuten last'

"Ik snap het ook wel", ging hij verder. "Het is een groot compliment dat hij daar zo'n aanbieding krijgt. Breda is zijn geboortestad. Maar de timing is slecht. Voor ons is het waanzinnig teleurstellend in die zin dat we nu op zoek moeten naar een nieuwe spits. Ik heb er vijf minuten last van gehad, maar ik laat me niet gek maken. Je moet rekening houden met dit soort dingen. Kijk naar vorig jaar met Branco van den Boomen, precies hetzelfde. Die zei ook dat hij zou blijven. Twee weken later was hij weg."

Positief effect

Besloten werd dat Seuntjens en De Graafschap door kunnen. De spelersraad schaarde zich ook duidelijk achter de Brabander. "Ze zijn er natuurlijk bij betrokken geweest. Maar ze willen dit karwei met Ralf graag samen afmaken. Bij die gesprekken ben ik verder ook niet geweest. Ja, dit kan ook een positief effect hebben. Ralf gaat nog boven zichzelf uitstijgen de komende weken. Hij gaat nog bijzondere dingen doen hier. Daar ben ik van overtuigd", aldus Snoei.

Zie ook: Vertrek Ralf Seuntjens naar NAC ligt zeer gevoelig bij De Graafschap