Marloes loopt stage een priklocatie: 'Een unieke stageplek'

Thymo de Vente is student beveiliging bij Landstede. Hij staat bij de ingang van de priklocatie bij Dolfinarium. "Ik moet ervoor zorgen dat mensen veilig binnenkomen", vertelt hij. "Dat ze de weg weten en dat ze weten wat ze moeten doen als ze binnenkomen. Vooral oudere mensen snappen het niet altijd helemaal. Dus moet je mensen daarop wijzen. En dat lukt meestal wel gewoon."

"Ik ondersteun met prikken", vertelt Marloes Nijzink. Marloes is student verpleegkunde bij Landstede. "Vooral nu in deze tijd ben ik daarmee nog aan het oefenen. Maar zodra het erg druk wordt, moet ik ook zelf kunnen prikken."

Vakantiebaantje

De GGD is blij met de hulp van de studenten. "Ja, natuurlijk. Met zo'n grote vaccinatiecampagne kun je gewoon alle hulp heel erg goed gebruiken", zegt Fleur Coolen. Ze is projectleider bij de GGD Noord-Oost Gelderland.

"We hopen de studenten ook in de zomervakantie te kunnen inzetten, zodat ze bij ons wat bij kunnen verdienen en er een vakantiebaantje aan overhouden. Dus dat is natuurlijk een hele mooie samenwerking."

Voor de studenten zelf is het fijn een bijdrage te kunnen leveren aan het bestrijden van de pandemie. "Ik ben er zeker trots op dat ik iets kan toevoegen", zegt Marloes Nijzink. "En dat ik hiervoor iets kan doen, aangezien het heel belangrijk is in deze tijd."

Haar collega-student Thymo de Vente is het maar haar eens: "Het is gewoon bijzonder. Normaal gesproken loop je heel ergens anders stage, maar nu met corona kan je bijna niets. Het is heel leuk om te doen en het is bijzonder. Je maakt dit nooit meer mee."