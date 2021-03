Gijs en Pieter lopen vast in het onderwijs en zitten ongewild thuis

Voor Betty te Slaa is het de realiteit van alledag: haar zoon Gijs van 10 jaar kreeg na een verhuizing en de start op een nieuwe school, nu anderhalf jaar geleden, last van stress. Naar school toegaan werd een helse strijd en eenmaal thuis werden de klachten niet minder. Gijs had nachtmerries, bonkte met zijn hoofd tegen de muur en kon op den duur niet eens meer lopen. Inmiddels zit hij al geruime tijd thuis.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

"De school bleef erop hameren: als een kind wat angstig is, of faalangst heeft, móet je daar doorheen. We moesten hem in de klas blijven zetten", vertelt Betty aan Inge de Jager in het televisieprogramma In het vizier van De Jager. Het gezin Te Slaa schakelde een kindercoach in, die met Gijs aan de slag ging. Die zag dat Gijs een gevoelige jongen was die gezien wilde worden en die in zijn waarde moest worden gelaten. Dat bracht verbetering. De extra zorg die Gijs nodig heeft om regulier onderwijs te volgen, kon zijn school echter niet geven.

Rillend in bed

Josje uit Bemmel vertelt een vergelijkbaar verhaal. Haar nu 21-jarige zoon Pieter liep eveneens vast in het passend onderwijs. "Hij was door omstandigheden al een paar jaar angstig, en daar kwam later een trauma bij dat hem een posttraumatische stressstoornis opleverde. Hij kon steeds minder goed naar school, het ging daar niet. Ze hebben veel gedaan om hem binnenboord te houden, maar dat is niet gelukt. Uiteindelijk zat hij alleen nog maar rillend in zijn bed", zegt Josje.

Pieter is via een kostbare omweg alsnog hard bezig zijn vwo-diploma te bemachtigen. Bij een particulier initiatief in Elst wordt hij tweemaal per week drie uur begeleid, op weg naar een succesvol einde van zijn schooltijd. Voor Gijs ligt dat anders. Er kan geen passend onderwijs voor hem geleverd worden en dus zit hij al drie jaar thuis. Moeder Betty ervaart dat regeltjes de boventoon voeren, in plaats van het belang van het kind.

15.000 kinderen

Tweede Kamerlid Paul van Meenen van D66 zegt dat het in Nederland naar schatting om 15.000 kinderen gaat. Een deel van hen heeft een ontheffing van de leerplicht gekregen, omdat het niet meer gaat op school. De wet op passend onderwijs, die in 2014 werd ingevoerd, heeft onvoldoende verandering gebracht. "Het was een heel bestuurlijk, geld gedreven systeem", legt hij uit. "Je kon van tevoren voorzien dat ouders, kinderen en leraren niets meer te vertellen hadden. Wij hebben tegen gestemd, maar het is er toch gekomen."

Paul van Meenen in gesprek met Inge de Jager. Foto: Omroep Gelderland

Voormalig Kinderombudsman Marc Dullaert zegt dat Nederland veel flexibeler om moet leren gaan met onderwijs. Het gestandaardiseerde systeem is vastgeroest, vindt hij. "En ik denk dat deze coronatijd, hoe moeilijk ook, heeft laten zien dat we veel flexibeler met onderwijs om kunnen gaan. Een hoop kinderen hebben via de computer op afstand het onderwijs kunnen volgen. Er is veel meer mogelijk dan in het ouderwetse systeem, waar we nu in vastzitten."

Dullaert vindt de verhalen van jongens als Gijs en Pieter en al die andere kinderen schrijnend. "Er worden weinig concrete doelstellingen gesteld en niemand voelt zich verantwoordelijk. Uiteindelijk valt het kind tussen wal en schip en dat moet stoppen", zegt hij. "Het kind moet leidend zijn, niet het systeem."

In het tv-programma 'In het vizier van De Jager' gaat Inge de Jager op zoek naar mensen die in de knel zitten, zich niet gehoord voelen en met de rug tegen de muur staan. Loop jij ook tegen dit soort zaken aan? De redactie van In het vizier van De Jager wil graag met je in contact komen. Je kunt een mail sturen naar inhetvizier@gld.nl.

De uitzending van In het vizier van De Jager is donderdag om 17.20 uur en wordt daarna ieder uur herhaald. Nu alvast kijken? Dat kan via de Uitzending Gemist-pagina.