Jeroen begrijpt helemaal niets meer van de gemeente

Oost Gelre neemt de 'komende periode' initiatieven voor windmolens niet in behandeling. Een besluit dat in de buurtschap Zwolle met verwondering is ontvangen, want daar komen twee zonneparken ondanks de nodige weerstand vanuit de lokale bevolking.

"Dit beleid is bewonderenswaardig", zegt Zwollenaar Jeroen Ensink op cynische wijze. De landbouwer was de woordvoerder van de protesterende Zwollenaren tegen de twee zonneparken op landbouwgrond.

"We hebben alternatieven aangedragen en om uitstel gevraagd, maar kregen te horen dat het beleid was dat er zonneparken moesten komen. Nou, dat zijn de windmolens óók; er zijn zestien windmolens gepland, mits ze op 300 meter afstand van woningen komen. Maar dat beleid wordt nu niet meer uitgevoerd?"

Op slot

In Zwolle komt aan de Hegemansweg een zonnepark en ook het plan Zomereiken is onlangs aangenomen door de raad. "Daarmee zitten we ten opzichte van de zonneparken op slot, daar komt geen nieuwe tender bij", zegt wethouder Bart Porskamp van Oost Gelre.

Raadslid Gerard Klein Gunnewiek van Nieuwe Liberalen, fervent tegenstander van zonnecollectoren op landbouwgrond, kijkt vreemd op van de mededeling van de wethouder om de 'komende periode' geen verzoeken voor windmolens in behandeling te nemen: "Dat is jammer voor Zwolle, maar zijn we nu helemaal van het pad af, of....?"

"Een meerderheid van de raad heeft besloten in te stemmen met de zonneparken. We moeten stappen zetten en panelen op daken alleen is niet voldoende", zegt Porskamp. "Maar we gaan nu eerst met de raad in gesprek over windmolens en wachten die discussie af."

Pas op de plaats

Het is de PvdA die de discussie over de plaatsing van windmolens aanzwengelt nu de laagvliegroute van Defensie over het grondgebied van Oost Gelre wordt opgeheven. Dat biedt meer mogelijkheden voor windmolens, maar plaats burgers niet voor een voldongen feit, betoogt fractievoorzitter Richard Klein Tank van de PvdA. "Ga met ze in gesprek."

Die gesprekken komen vooralsnog niet, het college maakt eerst een pas op de plaats ten aanzien van de lokale energiestrategie. "We hebben twijfels of het reëel is vast te houden aan een energieneutrale gemeente in 2030", zegt Porskamp. "Misschien moet er een herijking komen van het Akkoord van Groenlo, maar dat voorstel moet nog worden uitgewerkt."

Tijdens het Akkoord van Groenlo in 2013 hebben de Achterhoekse gemeenten afgesproken werk te maken van een energieneutrale Achterhoek. Het liefst al in 2030. De wethouder van Oost Gelre lijkt die afspraken nu tegen het licht te willen houden.

Het verzet in Zwolle tegen de zonneparken is niet gebroken. "We hebben 660 handtekeningen verzameld en er is nog steeds weerstand", zegt Ensink. "We gaan zeker bezwaar aantekenen tegen het plan Zomereiken."

Bestuursrechter

Klein Gunnewiek zou het wel weten als het Akkoord van Groenlo tegen het licht wordt gehouden. "Als er een maand later na het besluit voor dat zonnepark getwijfeld wordt over de grondslag voor dat beleid, zou ik als Zwollenaar een stap naar de bestuursrechter overwegen", zegt het Lichtenvoordse raadslid.

Hij begrijpt wel waar de ommezwaai bij wethouder Porskamp vandaan komt: "De laagvliegroute van Defensie over de Holterhoek is eraf waardoor investeerders kansen zien. Maar er zijn wel érg veel tenders binnengekomen. Dan moet je niet twijfelen, maar controle houden en het als gemeente zó in het vat gieten zoals je het wilt hebben."