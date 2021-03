'Deze foto is heel speciaal voor mij', Paul heeft bijzondere band met Golden Earring

Voor de Arnhemse Paul van Heertum heeft de dag een extra lading. Zijn vrouw, met wie hij zijn eerste date had bij de Golden Earring in 1997, was in 2018 ongeneeslijk ziek en kon eind november van dat jaar nog eenmaal met haar man en een stel vrienden naar een concert van de rockers in het Musis.

Na afloop hadden die vrienden echter nog een verrassing in petto voor het stel; ze hadden een meet en greet geregeld. Enkele maanden later, begin 2019. overleed ze. De periode staat bij de Arnhemmer in zijn geheugen gegrift. "Ik kan me nog herinneren dat ze in die periode toch nog een stukje opleefde, ondanks haar ziekte."

Ontmoeting vereeuwigd

De ontmoeting werd vastgelegd door fotograaf Rens Plaschek. De plaat prijkt op een prominente plek bij Van Heertum thuis. "Als ik die foto bekijk van mijn vrouw, met George, dan doet dat wel wat met je." Hij schiet hoorbaar vol. "Hij maakt het nu zelf mee hoe het is, om naar het einde van je leven te gaan."

Het nieuws dat Kooymans leed aan ALS kwam dan ook hard binnen bij bij de fan. "Toen ik het hoorde dacht ik: goddomme nog aan toe." Maar hij relativeert ook dat ondanks de sterrenstatus, de muzikanten gewoon sterfelijke mensen zijn. "Ook al heb je alle roem gehad, ook dan maak je dit soort dingen mee. De dood hoort gewoon bij het leven."

Voor altijd memorabel

Hij zou met dezelfde vrienden vorig jaar nogmaals naar de band gaan, maar corona gooide roet in het eten. Nu blijkt dat zijn laatste concert met zijn vrouw, ook zijn laatste concert van de Earring is geweest. Het blijft voor altijd een memorabele avond.

