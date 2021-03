Voortvluchtige Doetinchemmer gepakt in Didam

“Hij is ondanks al zijn inspanningen om onder de radar te blijven, opgepakt in Didam”, laat de politie weten. Vanuit een ‘intensief en volhardend’ onderzoek kwam informatie naar voren dat de voortvluchtige zich mogelijk in de omgeving van het dorp zou begeven. Agenten troffen de man uiteindelijk aan in een woning en hebben hem aangehouden.



Na de arrestatie is de Doetinchemmer overgebracht naar het cellencomplex in Arnhem. De man moet de gevangenis in omdat hij in 2018 werd veroordeeld voor meerdere strafbare feiten. In totaal moet hij nog 128 dagen in de cel doorbrengen.



💬 WhatsApp ons!

Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op omroep@gld.nl! Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: