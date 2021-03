NEC gaat tegen Jong PSV voor vierde zege op rij

De Nijmegenaren wonnen al uit tegen Roda JC (1-3), thuis tegen FC Den Bosch (4-1) en vorige week bij Helmond Sport (0-7). De laatste keer dat NEC vier keer achter elkaar won was in april 2019, toen werden er zelfs vijf overwinningen op rij geboekt.

Terell Ondaan is na bijna twee maanden blessureleed weer terug in de selectie, maar staat zeker niet in de basis. Die is normaal gesproken ongewijzigd, dus speelt NEC weer in een 5-3-2 formatie.

Rangelo Janga was donderdag niet op de training, omdat hij vastzat in het verkeer. Omdat hij dit tijdig aan trainer Rogier Meijer meldde, heeft dit geen consequenties. Hij staat gewoon in de basis.

NEC speelde eerder dit seizoen uit met 1-1 gelijk tegen Jong PSV. In De Goffert werden alle wedstrijden tegen Jong PSV altijd gewonnen.

Vermoedelijke opstelling:

Branderhorst; van Rooij, van Eijden, Barreto, Odenthal, El Karouani; Proper, Vet, Bruijn; Janga, Tavsan.