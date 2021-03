Veel vragen, weinig antwoorden in Arnhems crisisdebat

Met D66 valt al jaren niet samen te werken. Punt. Maar een echte inkijk in wat er zich tussen de partijen heeft afgespeeld dat GroenLinks, VVD en PvdA ertoe bracht met D66 te breken, wilden ze woensdagavond niet geven. En daar is de stad ook helemaal niet in geïnteresseerd, meent Leendert Combee (VVD).

"Wij schamen ons. Ik kan op straat niet uitleggen waarom u juist nu de stekker eruit trekt", probeert Talip Aydemir (DENK Verenigd Arnhem) nog een keer. Maar die vraag herkent Combee niet. Wel heeft hij naar eigen zeggen aan D66 zelf verschillende keren kenbaar gemaakt dat de relatie niet goed zat.

'Voor prettig niet in de politiek'

Maar dat de emmer bij zijn voormalig partners aan het vollopen was, dat was Mattijs Loor (D66) niet duidelijk. "Er is hooguit een paar keer aangegeven dat dingen niet prettig gevonden werden. Maar daarvoor zitten we ook niet met elkaar in de politiek."

Loor is teleurgesteld dat conclusies niet getrokken zijn, nadat er eerst een goed gesprek met hem is gevoerd. "Dat had gepast bij de relatie die we met elkaar hadden."

"Laten we het verleden achter ons laten, maar er wel van leren", stelt hij voor. "Want op de inhoud kunnen we elkaar vinden en over de inhoud moet het gaan."

'Niet doof, blind of naïef'

"Ik ben niet doof, blind of naïef. Ik ken de stapeling aan irritaties die onze stad al jaren kenmerkt", haakt Loor in op het betoog van Mark Coenders (GroenLinks) die wijst op een patroon sinds de jaren'90 waarin het gaat over de verziekte sfeer en crisissen op het stadhuis van de Rijnstad.

Van de lijmpoging na de vorige breuk met D66 heeft Coenders vooral geleerd dat hij toen gelijk had in zijn kritiek. "Al klinkt dat ook een beetje eigenwijs", realiseert hij zich. Maar waar het de afgelopen jaren in bestuurlijk Arnhem misgaat, breekt het volgens hem steeds op dezelfde plek, legt Coenders de bal weer bij D66 neer. Hij verwijt de partij verder een cynische en wantrouwige houding. Bij Coenders zelf is nul reflectie, constateert Klaartje van Dillen (CDA).

'Zie je ook in kleuterklas'

Ze ziet soortgelijke patronen in de kleuterklas van haar zoontje. "Ik vind jou niet leuk, dus nu ben jij even niet mijn vriendje", hoort Van Dillen ze dan tegen elkaar zeggen. Waarom lukt het deze partijen toch maar niet om met elkaar in verbinding te komen en te blijven, vraagt ze zich af.

Eigenlijk was D66 de enige fractie die écht begreep hoe verstrekkend een open coalitieakkoord is, ziet Daniël Becker (ChristenUnie). "D66 is als het kind dat het beste is in knikkeren, maar nu hebben ze geen vrienden meer om mee te spelen", trekt hij de schoolpleinvergelijking van zijn voorgangster nog even door.

'Goede wethouder moet nu weg'

De laatste tijd lagen er verschillende wethouders onder vuur. VVD'er Jan van Dellen en vooral Martien Louwers (PvdA) in de discriminatieaffaire voorop. Voor D66-wethouder Hans de Vroome wordt door vrijwel de voltallige raad de loftrompet uitgestoken. En dus wordt het als zuur ervaren dat juist hij straks op moet stappen, wanneer er een nieuwe coalitie zonder zijn partij is.

Al zijn er verschillende fracties die zich afvragen waarom De Vroome deze bestuursperiode niet gewoon af kan maken. "Dat vind ik wel een heel lastige", laat hij aan Omroep Gelderland weten. "Laten we eerst kijken wat het overleg van de resterende coalitie in een nieuwe constructie oplevert", waarmee hij de optie ook niet uitsluit. In elk geval wil hij zijn werk blijven doen totdat er een overdracht aan de orde is, laat hij weten.

'Lijkenpikker'

Het debat wordt verder nog geschorst na flinke commotie, omdat Nico Wiggers (Arnhemse Ouderenpartij) zijn collega's van Arnhem Centraal voor lijkenpikker uitmaakt en dat demonstratief nog een aantal keren herhaalt. De lokalen zijn namelijk in gesprek om toe te treden tot de coalitie, waarmee ze volgens Wiggers voordeel behalen uit de ellende van iemand anders. Na een gesprekje met de burgemeester, biedt hij daar toch zijn excuses voor aan.

Onder de streep biedt de avond zowel qua terugblik als vooruitblik weinig concrete antwoorden en lijkt eerder tot meer wederzijdse frustratie dan begrip te leiden in de altijd roerige politiek van de Rijnstad.

