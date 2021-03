Tiel is een miljonair rijker

Een inwoner van Tiel heeft woensdag een bedrag van 1 miljoen euro belastingvrij gewonnen in de Staatsloterij. De gelukkige winnaar of winnares kocht het lot in zijn of haar woonplaats en pakte daarmee de hoofdprijs.

De prijs voor de winnaar in Tiel had nog hoger kunnen uitvallen, wanneer de jackpot was gevallen. Dat gebeurde niet, waardoor dat bedrag blijft staan op 18,7 miljoen euro.

Het is al de vierde keer dit kalenderjaar dat Gelderland er een miljonair bij krijgt. De hoofdprijs van 15 miljoen euro in de Oudejaarstrekking van de Staatsloterij viel rond de jaarwisseling óók al in Tiel. Half februari won een inwoner van de gemeente Berkelland een bedrag van 1 miljoen euro in de Staatsloterij en een week later pakte een jong stel uit Brummen ook de som van 1 miljoen euro in de BankGiro Loterij.