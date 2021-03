Dit vinden verschillende politieke partijen van de woningnood

Op 17 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen en mogen we weer naar de stembus. Een van de belangrijkste verkiezingsthema's voor Gelderland is de woningnood. Wij hebben hebben alle Gelderse kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen voorgelegd hoe ze denken over de woningproblematiek. Niet iedereen heeft gereageerd op ons verzoek. Van de partijen die wel gereageerd hebben, kunt u hieronder lezen hoe hun standpunt is.

50PLUS, Leendert Lodder, Putten. 26e op de lijst. Peiling 50 PLUS: 1 zetel

Het verdwijnen van de minister van Volkshuisvesting is een desastreuze beslissing geweest. De woningnood is groter dan ooit. Oorzaak grosso modo gezinsverdunning en immigratie. Daarnaast, erken ook dat de vergrijzing een acuut maatschappelijk probleem is in deze context dat bestuurlijke actie vraagt en bestempel dit als een strategische opgave voor de provincies, rijk en gemeenten.

Het merkwaardige fenomeen doet zich voor dat de overheid anticipeert op de vergrijzing en stijgende levensverwachting door pensioenen niet te indexeren en door b.v. fiscalisering- en tot uitstel van de ingangsleeftijd van de AOW te besluiten. Tegelijkertijd missen we diezelfde vooruitziende blik, urgentie en ambitie van de overheid om aan de voorzieningenkant maatregelen te treffen zoals een maatschappelijk antwoord op de vergrijzing.

Het is een boeiend fenomeen dat we ons wel beleidsmatig bezighouden met de stijgende zeespiegel, maar niet of nauwelijks iets doen met de tsunami van de bevolkingsgroei en meer specifiek, met deze vergrijzing. Omdat het overgrote deel van de beschikbare woningen niet levensloopbestendig c.q. levensloopgeschikt zijn, zal hoe dan ook het grootste deel van de oplossing voor ouderen moeten bestaan uit nieuwbouw die wel geschikt is.

Voor ouderen geldt, net als voor elke leeftijdscategorie, dat zij heel diverse woonwensen en financieringsmogelijkheden hebben. Daarom is een koopappartement van 80 m2 niet voor iedereen een oplossing. Om die reden moet er zowel in (sociale) huur als in koop worden gedacht. Ergo, alle varianten en typologieën op de lijn van volledig zelfstandig wonen, tot allerlei verschijningsvormen van groepswonen, zijn nodig in dat aanbod. Nu ontbreekt voor senioren veelal dit passende aanbod.

Los het probleem van de ouderen op en er ontstaat ruimte voor doorstromers en starters en jongeren. Aan goede rapporten op het terrein van vergrijzing, in relatie tot de opgaven voor wonen en zorg, is geen gebrek. Wel aan actie, daadkracht en politieke wil om barrières te slechten die de gewenste grote doorbraak in de weg staan.

PvdA, Charlotte Brand, Nijmegen. 15e op de lijst. Peiling PvdA: 12 zetels

Het fundamentele grondrecht op betaalbaar wonen staat onder grote druk in heel Nederland. In en buiten de stad. Daardoor zijn er gigantische tekorten aan woningen voor starters en middeninkomens, aan betaalbare huur- en koopwoningen en aan kamers voor studenten. Tegelijkertijd zien we dat beleggers misbruik maken van hun machtspositie. Starters worden overboden en kunnen hun betaalbare huis daardoor wel vergeten. En dan heb ik het nog niet gehad over de torenhoge huren, die inmiddels overal in het land een probleem zijn en dat is niet alleen in de stad zo. Nijmegen kent na Amsterdam en Utrecht de hoogste woningnood maar ook in de Achterhoek zien we dat jongeren niet aan een betaalbare starterswoning kunnen komen.

Hoe we dat aanpakken? Laten we bij de kern beginnen: we gaan meer huizen bouwen. 100.000 woningen per jaar. En er komt een Ministerie van Volkshuisvesting & Ruimtelijke Ordening en Milieu om dat goed voor elkaar te krijgen. Dat betekent dat we als overheid zelf investeren maar tegelijkertijd gemeenten en woningcorporaties de middelen geven om te bouwen. De bouw van de 100.000 woningen per jaar worden per regio uitgesplitst. De overheid kan dan verder met gemeenten afspraken maken over het opnemen van een bepaalde hoeveelheid betaalbare huurwoningen in bestemmingsplannen.

Verder helpen we starters door de overdrachtsbelasting af te schaffen, omdat ze nog te vaak worden overboden door beleggers en huisjesmelkers. Het kopen van een woning wordt daardoor goedkoper voor starters en zorgen we ervoor dat ook zij een eerlijke kans krijgen op een huis.

D66, Rob Jetten, Ubbergen. 2e op de lijst. Peiling D66: 15 zetels

D66 wil een passende woning voor iedereen: voor starters, doorstromers maar ook voor ouderen die kleiner willen wonen. We hebben de overdrachtsbelasting voor starters afgeschaft en gaan pandjesbazen zwaarder belasten. Dat helpt met name de starters. Maar er is meer nodig om de krapte op de woningmarkt tegen te gaan. Want behalve de behoefte van de inwoners van Gelderland, zien we ook de trek van mensen van de Randstad naar Oost-Nederland. D66 wil daarom de komende jaren 1 miljoen huizen bouwen. Bouwrecord op bouwrecord stapelen.

JA21, Derk Jan Eppink, 's-Gravenhage. 3e op de lijst. Peiling JA21: 1 zetel

NB: Eppink is geboren en getogen in Steenderen en deed zijn middelbare school in Doetinchem. Hij heeft jaren in het buitenland gewoond als Europarlementariër. Nu officieel 's-Gravenhage. Eppink noemt zichzelf een 'echte Achterhoeker'. Hij komt het dichtst bij een Gelderlander - voor zover we weten - op de lijst van JA21.

De woningnood is vooral toe te schrijven aan grote immigratie. Vorig jaar ruim 100.000. In de periode Rutte, tien jaar dus, nam het aantal immigranten toe met circa 750.000 mensen. Dat is een stad met de omvang van Amsterdam. Het huidige klimaatbeleid maakt bouwen juist moeilijker, denk aan stikstof discussie. Het gevolg is woningnood met stijgende huren en prijzen. Een selfmade probleem.

Partij voor de Dieren, Luuk van der Veer, Apeldoorn. 13e op de lijst. Peiling PvdD: 7 zetels

We maken veel landbouwgrond vrij door het aantal dieren te verminderen. Op dit moment is 2/3 van ons land bezet door de landbouw, in veel gevallen zeer schadelijk voor de natuur met monotoon grasfalt, gras waar de grutto uit het land is verdwenen, geen madeliefje meer te zien is, verder niks meer groeit en bloeit, en megastallen.

Als we boeren uitkopen veranderen we de bestemming in voornamelijk nieuwe natuur en een stuk bouwgrond. Voor iedere 1000m2 bouwgrond, komt er 9000m2 natuur bij. Dus 9x zoveel als woningbouw. Er moeten 1.000.000 woningen bij komen. Aan de randen van bestaande steden, goed bereikbaar met OV, met name daar waar ook werkgelegenheid is of kan zijn. Ik heb recent als Statenlid gevraagd om geen bedrijven te faciliteren waar in Nederland geen werknemers meer voor te vinden zijn (en waar arbeidsmigranten voor aangetrokken worden, die hier ook geen woning kunnen vinden).

SGP, Chris Stoffer, Elspeet. 2e op de lijst. Peiling SGP: 2 zetels

Woningnood. Een algemeen chronisch tekort en jongeren kunnen niet instromen. Overal een probleem, maar zeker ook op het platteland voor wat betreft de jongeren.

De SGP richt zich in het verkiezingsprogramma nadrukkelijk op de woningnood regio’s en plattelandsgemeenten. We kunnen het aanpakken door bijvoorbeeld veel gerichter te bouwen, zeker voor starters. Daarnaast wil de SGP de verhuurderheffing verlagen maar investeren we ook miljoenen in de bouw van woningen van senioren.

Het is nu zo dat er heel veel aandacht gaat naar woningbouw in steden. Denk alleen al aan de Woondeals die vooral met stedelijke regio’s gesloten. Deze aandacht moet veel evenwichtiger. Ook plattelandsgemeenten, ook gemeenten in Gelderland, moeten veel meer urgentie krijgen.

CDA, Jaco Geurts, Voorthuizen. 11e op de lijst. Peiling CDA: 20 zetels

De woningnood is ook in Gelderland voelbaar. Om de woningnood aan te pakken wil het CDA de komende tien jaar een miljoen woningen bouwen. Een kwart hiervan is bestemd voor jongeren en starters.

