Cel en boete geëist tegen eigenaren Chickfriend om fipronil

Het Openbaar Ministerie (OM) in Zwolle eist 24 maanden gevangenisstraf (waarvan 6 voorwaardelijk) tegen de voormalig eigenaren van Chickfriend. De mannen uit Barneveld en Nederhemert spoten in honderden kippenstallen een bestrijdingsmiddel tegen bloedluis, een 'wondermiddel'. Daarin zat het verboden fipronil. Volgens justitie hebben ze willens en wetens met verboden middelen gewerkt in de voedselketen en daarmee risico's genomen voor de gezondheid van mensen en dieren.

Justitie eist verder een totale geldboete van 50.000 euro. Beiden mogen drie jaar niet meer werken met gewasbeschermingsmiddelen.

Beluister de eis van het Openbaar Ministerie. De tekst gaat verder onder het fragment:

Op zijn eigen website schreef het bedrijf dat een bloedluisbestrijdingsmiddel werd gebruikt, oordeelt het OM. Dus moeten verdachten geweten hebben dat ze met biociden hebben gewerkt. Biociden zijn stoffen die organismen doden.

Bloedluis groot probleem in sector

Volgens justitie is het niet aannemelijk dat je een wondermiddel gebruikt zonder je af te vragen wat er in zit, ook omdat bekend is dat bloedluis een groot probleem is in de pluimveesector en dat er weinig middelen voorhanden zijn.

Fipronileieren werden op last van de NVWA uit de markt gehaald, omdat er een mogelijk gevaar was voor de volksgezondheid. Chickfriend zou de voedselwaakhond hebben voorgelogen.

Uit onderzoek kwam vast te staan dat een van de verdachten op een computer in 2015 heeft gezocht naar bestrijdingsmiddelen, waardoor voor justitie vaststaat dat het bedrijf zich verdiepte in de materie. Ook werkten de verdachten met middelen zonder etiketten, het OM meent dat dit opzettelijk gebeurde. Justitie: "Ze verzwegen en verbloemden hun werkwijze en de leverancier van het middel werd op zijn blauwe ogen geloofd."

'Geen bewijs voor aanvraag goedkeuring'

Chickfriend zei tegen pluimveehouders dat het bedrijf bezig was goedkeuring te krijgen voor het middel waarmee bloedluis in de stallen werd bestreden. Het OM zegt voor die goedkeuringsaanvraag geen bewijs te hebben gevonden.

Toen de affaire aan het licht kwam moesten tal van pluimveestallen dicht, ze werden geblokkeerd. 117 bedrijven kwamen daartegen in verweer; het College van Beroep voor het bedrijfsleven oordeelde in oktober 2019 dat in 115 van de bestreden gevallen de blokkade terecht was.

Verslaggever Vera Eisink sprak na de zaak met de persrechter. Beluister het gesprek: