Kassa's rinkelen weer door shoppen op afspraak: 'Mensen willen zichzelf weer verwennen'

Met name in de modezaken werden goede zaken gedaan. De normale omzet werd bij lange na niet gehaald, maar klanten gaven per persoon wel duidelijk meer uit. Datzelfde lijkt ook te gelden voor ketens als de Blokker.

"Mensen zijn het bos ook wel een beetje zat en willen zichzelf weer verwennen", zegt de Doetinchemse binnenstadsmanager Louis van Andel. "En aangezien we nog steeds niet naar het restaurant of op vakantie kunnen, gaat het geld dat we overhouden naar de kapper en kleding."

Shoppen op afspraak houden

Evert-Jan van de Beek heeft drie modezaken in Ede. Ook hij merkt dat mensen graag geld willen uitgeven. Bij hem komt er dus ook weer geld in de kassa, hoewel Van de Beek de afgelopen maanden met zijn collectie ook bij klanten thuis is geweest. Nu het weer kan, komen die klanten weer bij hem in de zaak.

In Zutphen rinkelen de kassa's ook weer. Met name de modebranche profiteert van het winkelen op afspraak. Volgens binnenstadsmanager Remco Feith wordt er nu al aan gedacht om dit concept ook na corona te blijven toepassen, bijvoorbeeld rondom kerst. Ook kan personal shopping een vervanging zijn van de vrijdagse koopavond in Zutphen. Maar hij ziet ook een ander verschil: mannen zijn veel minder makkelijk te verleiden tot extra aankopen dan vrouwen.

Impulsaankopen

Eigenaresse Veronique Gallé van modewinkel Reset in Arnhem en voorzitter van Citycentrum Arnhem heeft eveneens haar winkel opengezet voor winkelen op afspraak. Maar Gallé heeft het zo druk met private shopping, zoals zij het noemt, dat ze de telefoon nauwelijks kan opnemen. Ook bij haar zijn de bedragen op de kassa duidelijk hoger dan normaal.

Bij de Blokker in Doetinchem merken ze ook dat klanten niet met lege handen naar huis willen gaan. Ook daar zijn de tassen meer gevuld dan normaal, bijvoorbeeld door impulsaankopen of omdat klanten gewoon niet met lege handen naar buiten willen lopen. Maar voor bedrijfsleider Anneke van Melsen blijft het contact met klanten voorop staan.

